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نظر سازمان غذا و دارو درباره شیرهای کارخانه‌‌ای

نظر سازمان غذا و دارو درباره شیرهای کارخانه‌‌ای
کد خبر : 1815275
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سرپرست اداره امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی با منشأ دامی و دریایی سازمان غذا و دارو، وجود مواد نگهدارنده در تولید شیرهای صنعتی را رد کرد.

به گزارش ایلنا از ایفدانا، حشمت‌الله رضوی، با تأکید بر ایمنی شیرهای صنعتی، گفت: تمامی شیرهای تولیدی در کارخانه‌ها، اعم از پاستوریزه، میکروفیلتره، استریلیزه و سایر انواع، بدون استفاده از هرگونه ماده نگهدارنده تولید و عرضه می‌شوند.

وی با رد برخی باورهای نادرست درباره شیرهای صنعتی، اظهار کرد: ماندگاری شیرهای کارخانه‌ای نتیجه استفاده از فرآیندهای حرارتی استاندارد، رعایت کامل اصول بهداشتی در تولید و بهره‌گیری از بسته‌بندی‌های ایمن و استاندارد است و هیچ ارتباطی با افزودن مواد نگهدارنده ندارد.

رضوی افزود: تمامی شیرهای تولیدی در کشور، اعم از پاستوریزه، میکروفیلتره، استریلیزه و سایر انواع، مطابق ضوابط و استانداردهای سازمان غذا و دارو تولید می‌شوند و در هیچ‌یک از آنها از مواد نگهدارنده استفاده نمی‌شود.

سرپرست اداره امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی با منشأ دامی و دریایی سازمان غذا و دارو، با اشاره به نظارت‌های مستمر بر فرآیند تولید شیر، تصریح کرد: این محصولات پیش از عرضه به بازار تحت کنترل‌های دقیق کیفی و بهداشتی قرار می‌گیرند تا سلامت و ایمنی آنها برای مصرف‌ کنندگان تضمین شود.

رضوی از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مرتبط با سلامت مواد غذایی را از منابع معتبر و رسمی دریافت کنند و به شایعات منتشرشده در فضای مجازی درباره وجود مواد نگهدارنده در شیرهای صنعتی توجه نکنند.

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