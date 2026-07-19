سناریوی جایگزین امتحانات نهایی در چهار استان؛ برگزاری داخلی با اختیار معلمان
بنا بر اعلام وزیر آموزش و پرورش اگر امتحانات نهایی تا ۱۵ شهریور در چهار استان جنگی برگزار نشود، در این شرایط امتحانات به صورت داخلی با اختیار معلمان برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی در نشست اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی که در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانشآموز در امتحانات نهایی شرکت میکنند، حدود ۱۰ درصد این دانشآموزان در استانهای درگیر شرایط جنگی حضور دارند و ۹۰ درصد دیگر در سایر استانهای کشور مشغول شرکت در آزمونها هستند.
کاظمی تاکید کرد: تعویق سراسری امتحانات، تصمیم منطقی و عاقلانه نبود و نظام آموزشی کشور را با مشکلات گسترده مواجه میکرد.
او افزود: دانشآموزان امسال حدود ۵۰ روز فرصت مطالعه برای امتحانات نهایی در اختیار داشتهاند؛ فرصتی که در سالهای گذشته سابقه نداشته و این موضوع نیز در تصمیمگیریها مدنظر قرار گرفت.
وی درباره علت تعویق مرحلهای آزمونها نیز گفت: شرایط جنگی، ناپایدار است و ممکن است در هر لحظه تغییر کند؛ بنابراین امکان برنامهریزی بلندمدت وجود ندارد و به همین دلیل امتحانات را به صورت مرحلهای و درسبهدرس مدیریت میکنیم تا ضمن رعایت احتیاط، فرصت زمانی لازم برای پایان امتحانات از دست نرود.