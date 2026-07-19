خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سناریوی جایگزین امتحانات نهایی در چهار استان؛ برگزاری داخلی با اختیار معلمان

سناریوی جایگزین امتحانات نهایی در چهار استان؛ برگزاری داخلی با اختیار معلمان
کد خبر : 1815248
لینک کوتاه کپی شد.

بنا بر اعلام وزیر آموزش و پرورش اگر امتحانات نهایی تا ۱۵ شهریور در چهار استان جنگی برگزار نشود، در این شرایط امتحانات به صورت داخلی با اختیار معلمان برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی‌ در نشست اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی که در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در امتحانات نهایی شرکت می‌کنند، حدود ۱۰ درصد این دانش‌آموزان در استان‌های درگیر شرایط جنگی حضور دارند و ۹۰ درصد دیگر در سایر استان‌های کشور مشغول شرکت در آزمون‌ها هستند.

کاظمی تاکید کرد: تعویق سراسری امتحانات، تصمیم منطقی و عاقلانه نبود و نظام آموزشی کشور را با مشکلات گسترده مواجه می‌کرد.

او افزود: دانش‌آموزان امسال حدود ۵۰ روز فرصت مطالعه برای امتحانات نهایی در اختیار داشته‌اند؛ فرصتی که در سال‌های گذشته سابقه نداشته و این موضوع نیز در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار گرفت.

وی درباره علت تعویق مرحله‌ای آزمون‌ها نیز گفت: شرایط جنگی، ناپایدار است و ممکن است در هر لحظه تغییر کند؛ بنابراین امکان برنامه‌ریزی بلندمدت وجود ندارد و به همین دلیل امتحانات را به صورت مرحله‌ای و درس‌به‌درس مدیریت می‌کنیم تا ضمن رعایت احتیاط، فرصت زمانی لازم برای پایان امتحانات از دست نرود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل