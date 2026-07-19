سناریوی جایگزین امتحانات نهایی در چهار استان؛ برگزاری داخلی با اختیار معلمان

به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی‌ در نشست اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی که در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در امتحانات نهایی شرکت می‌کنند، حدود ۱۰ درصد این دانش‌آموزان در استان‌های درگیر شرایط جنگی حضور دارند و ۹۰ درصد دیگر در سایر استان‌های کشور مشغول شرکت در آزمون‌ها هستند.

کاظمی تاکید کرد: تعویق سراسری امتحانات، تصمیم منطقی و عاقلانه نبود و نظام آموزشی کشور را با مشکلات گسترده مواجه می‌کرد.

او افزود: دانش‌آموزان امسال حدود ۵۰ روز فرصت مطالعه برای امتحانات نهایی در اختیار داشته‌اند؛ فرصتی که در سال‌های گذشته سابقه نداشته و این موضوع نیز در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار گرفت.

وی درباره علت تعویق مرحله‌ای آزمون‌ها نیز گفت: شرایط جنگی، ناپایدار است و ممکن است در هر لحظه تغییر کند؛ بنابراین امکان برنامه‌ریزی بلندمدت وجود ندارد و به همین دلیل امتحانات را به صورت مرحله‌ای و درس‌به‌درس مدیریت می‌کنیم تا ضمن رعایت احتیاط، فرصت زمانی لازم برای پایان امتحانات از دست نرود.

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