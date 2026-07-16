به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، دکتر محمود شبستری در دومین اجلاس مدیران پرستاری مراکز درمانی سراسر کشور که در سالن همایش‌های بین‌المللی مجتمع شهدای سلامت مشهد برگزار شد، اظهار کرد: وزارت بهداشت در موضوع اصلاح اضافه‌کار پرستاران اقدامات ارزشمندی انجام داده است، اما اکنون زمان آن رسیده که اصلاح تعرفه‌های پرستاری به عنوان مهم‌ترین مطالبه این حوزه در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بخش عمده نارضایتی‌های پرستاران ناشی از ساختار نامتوازن پرداخت‌هاست، افزود: امروز میان تعرفه خدمات پرستاری و کارانه پزشکان فاصله بسیار زیادی وجود دارد و این وضعیت با اصول عدالت در نظام سلامت سازگار نیست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به تجربه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت: در بسیاری از مراکز درمانی، سهم تعرفه‌های پرستاری در مقایسه باکارانه پزشکان کمتر از ۱۰ درصد است؛ در حالی که مسئولیت، حجم خدمات و نقش پرستاران در فرآیند درمان، ضرورت بازنگری جدی در این نسبت را ایجاب می‌کند.

وی تأکید کرد: اصلاح تعرفه‌ها باید بر مبنای یک نسبت منطقی و کارشناسی میان تعرفه خدمات پرستاری وکارانه پزشکان انجام شود و این نسبت نیز بر اساس استانداردهای علمی و تجارب بین‌المللی تعیین شود.

شبستری با بیان اینکه تحقق این هدف تنها بر عهده وزارت بهداشت نیست، اظهار کرد: وزارت بهداشت باید مطالبه‌گر جدی این موضوع در شورای عالی بیمه، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای تصمیم‌گیر باشد تا منابع لازم برای اصلاح تعرفه‌ها تأمین شود.

وی افزود: اگر نظام تعرفه‌گذاری به شکل اصولی اصلاح شود، بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی، انگیزشی و حتی کمبود نیروی انسانی در حوزه پرستاری برطرف خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بخش دیگری از سخنان خود، از عملکرد کم‌نظیر کادر سلامت در پوشش درمانی مراسم تشییع شهدای جنگ سوم قدردانی کرد و گفت: پیش از برگزاری این مراسم، مهم‌ترین نگرانی مسئولان استان، احتمال بروز حوادث گسترده و تلفات انسانی در اجتماع میلیونی مردم بود، اما حضور داوطلبانه و سازمان‌یافته نیروهای حوزه سلامت، این دغدغه را به فرصتی برای نمایش توانمندی نظام سلامت کشور تبدیل کرد.

وی با اشاره به استقرار چهار بیمارستان صحرایی، ۸۰ مرکز درمانی موقت، ۳۵۰ تیم واکنش سریع درمان، ۳۵۰ تیم واکنش سریع بهداشت و حدود شش هزار نیروی داوطلب شامل پزشکان، پرستاران، نیروهای اورژانس و سایر کارکنان حوزه سلامت، افزود: این ظرفیت بزرگ موجب شد خدمات درمانی در تمام مسیر مراسم بدون وقفه ارائه شود.

شبستری با بیان اینکه بیش از ۶۷ هزار مراجعه درمانی در طول مراسم به ثبت رسید، خاطرنشان کرد: با وجود حضور حدود هفت تا هشت میلیون نفر در مراسم، تمامی خدمات درمانی به‌صورت سازمان‌یافته ارائه شد و هیچ مورد فوتی یا بیمار بدحال ناشی از مراسم ثبت نشد؛ اتفاقی که نشان‌دهنده آمادگی، هماهنگی و فداکاری نیروهای سلامت است.

وی ادامه داد: در جریان مراسم، مواردی از گرمازدگی، سکته قلبی، سکته مغزی، شوک و انواع آسیب‌های ناشی از ازدحام جمعیت مدیریت شد و همچنین ۱۶۸ عمل جراحی برای مصدومان انجام گرفت که عمده آن‌ها مربوط به شکستگی‌ها و آسیب‌های اسکلتی – عضلانی بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، این تجربه را یکی از موفق‌ترین نمونه‌های مدیریت سلامت در اجتماعات انبوه دانست و گفت: این موفقیت مرهون تلاش پزشکان، پرستاران، نیروهای اورژانس، هلال‌احمر، بسیج جامعه پزشکی، بیمارستان‌های دولتی و خصوصی و همه داوطلبانی بود که از نقاط مختلف کشور برای خدمت‌رسانی به مشهد آمدند.

وی همچنین مدیران پرستاری را الگوهای اصلی محیط‌های درمانی خواند و افزود: مدیران پرستاری باید با صداقت، اعتمادپذیری و حضور مستمر در کنار کارکنان، سرمایه اجتماعی سازمان را تقویت کنند. حضور میدانی مدیران در بخش‌های درمانی، گفت‌وگوی مستقیم با کارکنان و شنیدن مشکلات آنان، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش انگیزه، بهبود کیفیت خدمات و ارتقای رضایتمندی شغلی است.

شبستری تأکید کرد: تجربه مدیریت مراسم تشییع شهدای جنگ سوم نیز نشان داد که هرجا مدیران در میدان حضور داشته باشند و تصمیم‌ها بر پایه اعتماد و مشارکت نیروهای اجرایی اتخاذ شود، حتی پیچیده‌ترین مأموریت‌های نظام سلامت نیز با موفقیت به سرانجام خواهد رسید.

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