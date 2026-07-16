کشف ۶۰ تن مواد اولیه پتروشیمی احتکار شده در قم

به گزارش ایلنا، سردار «منوچهر نصیری» گفت: در راستای مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی و برخورد قاطع با محتکران، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان موفق شدند با انجام اقدامات صورت گرفته، یک شرکت بزرگ احتکار کالا را شناسایی کنند.

این مقام انتظامی استان افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از این شرکت، حدود ۶۰ تن مواد اولیه پتروشیمی از جمله پلی اتیلن و پلی پروپیلن که به صورت غیر قانونی نگهداری و احتکار شده بود را کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالاهای مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه ۳ میلیارد تومان برآورد شده است، افزود: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم از شهروندان درخواست کرد: هرگونه اطلاعات در خصوص احتکار کالا را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ و همچنین شماره ۳۰۱۱۰ ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی گزارش دهند.

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