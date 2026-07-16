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وزیر آموزش و پرورش:

صیانت از سلامت آزمون‌های نهایی اولویت اصلی نظام آموزشی است

صیانت از سلامت آزمون‌های نهایی اولویت اصلی نظام آموزشی است
کد خبر : 1814077
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وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت حفظ سلامت، امنیت و آرامش فضای آزمون برای دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: صیانت از سلامت آزمون‌های نهایی اولویت اصلی نظام آموزشی است

به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی صبح پنجشنبه و در ادامه سفر یک‌روزه خود به استان مازندران، با حضور در دبیرستان فرزانگان خرم‌آباد شهرستان تنکابن، از مرکز برگزاری آزمون‌های نهایی بازدید کرد. 

وزیر آموزش‌وپرورش پیش از آغاز فرآیند آزمون، با حضور در بخش‌های مختلف این مرکز، از نزدیک در جریان روند آماده‌سازی، اجرای دستورالعمل‌های برگزاری امتحانات و تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای برگزاری مطلوب آزمون‌ها قرار گرفت. 

کاظمی در گفت‌وگو با عوامل اجرایی و مسئولان حوزه امتحانی، بر ضرورت صیانت از سلامت و امنیت آزمون‌های نهایی، رعایت دقیق ضوابط اجرایی و فراهم‌سازی فضایی آرام، ایمن و بدون دغدغه برای دانش‌آموزان تأکید کرد. 

وی همچنین با آرزوی موفقیت برای دانش‌آموزان شرکت‌کننده در آزمون‌های نهایی، اظهار امیدواری کرد کشور با عبور از شرایط موجود، هرچه سریع‌تر به آرامش و ثبات بازگردد تا دانش‌آموزان در فضایی مناسب مسیر تحصیل خود را دنبال کنند. 

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه، ضمن قدردانی از تلاش‌های عوامل اجرایی و فرهنگیان در برگزاری مطلوب امتحانات، دستورهای لازم را برای پیگیری و رفع مسائل و دغدغه‌های مطرح‌شده صادر کرد و خواستار استمرار نظارت‌های دقیق به‌منظور ارتقای کیفیت فرآیند سنجش و ارزشیابی تحصیلی در سراسر استان شد. 

وی همچنین در آغاز سفر یک‌روزه خود به استان مازندران، با حضور در گلزار شهدای شیرود شهرستان تنکابن و اهدای گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به‌ویژه شهید سرلشکر خلبان علی‌اکبر شیرودی را گرامی داشت.

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