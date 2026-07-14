وزیر آموزش و پرورش:
نهادینهسازی فرهنگ نماز در مدارس با معرفتافزایی و دعوت محقق میشود
وزیر آموزش و پرورش، با تأکید بر این که نماز یکی از ارکان اصلی نظام تعلیم و تربیت است، گفت: هدف از اجرای برنامههای توسعه فرهنگ اقامه نماز، نهادینه شدن این فریضه الهی در میان دانشآموزان است؛ به گونهای که آنان در هر شرایطی، حتی در سختترین موقعیتها، خود را نسبت به اقامه نماز متعهد بدانند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش پیش از ظهر امروز، سه شنبه 23 تیرماه در نشست شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز که با حضور حجتالاسلام والمسلمین محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور، معاونان ستادی وزارت آموزش و پرورش، مدیران کل آموزش و پرورش استانها و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی به صورت حضوری و برخط برگزار شد، با اشاره به گزارش ارائهشده از عملکرد این حوزه، اظهار کرد: اقدامات ارزشمندی انجام شده است، اما همچنان تا نقطه مطلوب فاصله داریم و انتظار میرود برنامههای توسعه فرهنگ اقامه نماز با غنا، دقت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.
کاظمی با بیان اینکه فرهنگ اقامه نماز با اجبار شکل نمیگیرد، افزود: مسیر درست، دعوت، زمینهسازی، معرفتافزایی و ایجاد انگیزه در میان دانشآموزان است. هر اندازه شناخت نسل نوجوان نسبت به فلسفه و آثار نماز عمیقتر شود، این فریضه نیز ماندگارتر خواهد شد.
وی ارزیابی کیفی برنامههای حوزه نماز را مهمتر از آمارهای کمی دانست و گفت: صرف ارائه اعداد و ارقام کافی نیست؛ باید مشخص شود برنامهها تا چه اندازه توانستهاند در نگرش، رفتار و سبک زندگی دانشآموزان اثرگذار باشند. در این زمینه استفاده از ظرفیت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برای انجام ارزیابیهای علمی و دقیق ضروری است.
وزیر آموزش و پرورش همچنین بر تدوین شاخصهای مشخص برای ارزیابی عملکرد استانها تأکید کرد و ادامه داد: گزارشها باید دقیق، مستند و قابل سنجش باشند تا بتوان میزان پیشرفت هر استان را نسبت به گذشته بهدرستی ارزیابی و بر اساس آن برای آینده برنامهریزی کرد.
وی با اشاره به شرایط دشوار سال گذشته و استمرار فعالیتهای آموزش و پرورش در روزهای جنگ، از تلاش فرهنگیان سراسر کشور قدردانی کرد و گفت: با وجود همه محدودیتها، کلاسهای درس، برنامههای تربیتی و امتحانات نهایی بدون وقفه ادامه یافت و همکاران ما اجازه ندادند جریان تعلیم و تربیت متوقف شود.
کاظمی به طور ویژه از مدیران و کارکنان آموزش و پرورش استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان که همزمان با قرار گرفتن در معرض حملات دشمن، مسئولیتهای آموزشی و تربیتی خود را با جدیت دنبال کردند، تقدیر کرد و افزود: حضور فعال این همکاران در جلسات و برگزاری مطلوب امتحانات نهایی، جلوهای از روحیه مسئولیتپذیری و تعهد خانواده بزرگ آموزش و پرورش است.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه تعلیم و تربیت بدون توجه به معنویت کامل نخواهد بود، گفت: بخش مهمی از تربیت دانشآموزان با نماز گره خورده است و اگر میخواهیم فرهنگ اقامه نماز در مدارس نهادینه شود، باید این مسیر را از خودمان آغاز کنیم؛ مدیران، معلمان و مسئولان آموزش و پرورش باید در عمل الگوی دانشآموزان باشند و حتی در سفرها و مأموریت های کاری نیز اقامه نماز در کنار دانشآموزان را مورد توجه قرار دهند.
وی جریانسازی فرهنگی را یکی از مهمترین مأموریتهای آموزش و پرورش در حوزه نماز دانست و اظهار کرد: گاهی رفتار یک دانشآموز نمازخوان میتواند بر فضای یک کلاس یا حتی یک مدرسه اثر عمیقی بگذارد. به همین دلیل، باید برنامههای نماز به سمت ایجاد یک جریان فرهنگی پایدار در مدارس حرکت کند.
کاظمی همچنین خواستار تقویت زیرساختهای اقامه نماز در مدارس، ارائه گزارش دقیق از اقدامات دستگاههای همکار، برگزاری اجلاسهای نماز در سطوح مدرسهای، منطقهای و استانی و توجه ویژه به مدارس روستایی، غیردولتی و استعدادهای درخشان شد.
وی با اشاره به شعار اجلاس سراسری نماز با موضوع «نماز در اندیشه و سیره رهبر شهید» پیشنهاد کرد آموزش و پرورش این موضوع را در قالب جشنوارههای فرهنگی و هنری دنبال کند تا زمینه مشارکت گستردهتر دانشآموزان در ترویج فرهنگ نماز فراهم شود.
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود، حجتالاسلام والمسلمین محسن قرائتی را «معلم ماندگار نظام جمهوری اسلامی» توصیف کردو از خدمات ستاد اقامه نماز و همراهی دستگاههای مختلف در توسعه فرهنگ نماز قدردانی کرد.
در پایان این نشست، با حضور وزیر آموزش و پرورش از «نشان خادمی فعالان حوزه نماز» رونمایی شد.