تقاضا برای فرزندخواندگی بالاست/ ۲۵ متقاضی برای هر کودک واجد شرایط

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید جواد حسینی در برنامه تلویزیونی صف اول با گرامیداشت چهل‌وششمین سالروز تأسیس سازمان بهزیستی، اظهار کرد: سازمان بهزیستی در سال 1359 به همت شهید دکتر فیاض‌بخش تأسیس شد و بهزیستی مولود انقلاب اسلامی است و مأموریت اصلی آن حفاظت، حمایت، توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته بهزیستی گفت: همزمان با هفته بهزیستی، 11 هزار پروژه با اعتباری بالغ بر 5 هزار و 200 میلیارد تومان افتتاح می‌شود که از این تعداد، 9 هزار و 54 پروژه در حوزه اشتغال و 2 هزار و 618 واحد مسکونی به جامعه هدف تحویل خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی افزود: در یک سال گذشته نیز 25 هزار واحد مسکونی به مددجویان واگذار شده است. همچنین سقف تسهیلات اشتغال به 200 میلیون تومان افزایش یافته و 24 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت تسهیلات اشتغال جامعه هدف اختصاص یافته است.

تقویت اورژانس اجتماعی و برگزاری دومین آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت

حسینی از تقویت ناوگان اورژانس اجتماعی خبر داد و گفت: همزمان با هفته بهزیستی، 29 دستگاه ون آمبولانس به ناوگان اورژانس اجتماعی کشور افزوده می‌شود. اورژانس اجتماعی نیز در ایام جنگ اخیر بیش از 25 هزار خدمت تخصصی به شهروندان ارائه کرد.

وی ادامه داد: در راستای اجرای سهمیه سه درصدی استخدام افراد دارای معلولیت، دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت آبان‌ماه امسال برگزار خواهد شد. در نخستین آزمون، حدود چهار هزار نفر جذب دستگاه‌های اجرایی شدند و امسال نیز 3 هزار و 261 نفر در 45 دستگاه اجرایی استخدام خواهند شد.

رئیس سازمان بهزیستی اضافه کرد: همچنین در آزمون فراگیر استخدامی دستگاه‌های اجرایی، 600 نفر از افراد غیرمعلول برای تکمیل کادر سازمان بهزیستی جذب خواهند شد.

حسینی با اشاره به همکاری سازمان بهزیستی با کمیسیون اصل 90 مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور گفت: با بررسی عملکرد 12 سال گذشته دستگاه‌های اجرایی در اجرای سهمیه سه درصدی استخدام افراد دارای معلولیت، مشخص شد که مجموع ظرفیت جذب به 3 هزار و 261 نفر می‌رسد. در حوزه آموزش و پرورش نیز موانع موجود برطرف شده و ثبت‌نام این آزمون از شهریورماه آغاز خواهد شد.

افزایش بی‌سابقه اعتبارات حوزه معلولان

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته برای خدمات افراد دارای معلولیت اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های اقتصادی کشور، سهم سازمان بهزیستی از اعتبارات عمومی دولت به 2.40 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: همچنین صندوق حمایت و ضمانت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت ایجاد شده و یک هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص یافته است.

حسینی با بیان اینکه اعتبارات حوزه اشتغال نسبت به گذشته 75 درصد رشد داشته است، گفت: امسال 24 هزار فقره تسهیلات 200 میلیون تومانی اشتغال پرداخت خواهد شد و همچنین 35 ساختگاه پنل خورشیدی برای ایجاد اشتغال پایدار افراد دارای معلولیت راه‌اندازی می‌شود.

37 هزار فرصت شغلی برای زنان سرپرست خانوار

وی خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم تاکنون 120 هزار فرصت شغلی برای جامعه هدف سازمان ایجاد شده که 37 هزار فرصت شغلی آن به زنان سرپرست خانوار اختصاص یافته است.

ساخت 41 هزار واحد مسکونی برای جامعه هدف

حسینی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن گفت: با همکاری وزارت راه و شهرسازی، 25 هزار واحد مسکونی به مددجویان تحویل شده و سازمان بهزیستی نیز برای تأمین مسکن جامعه هدف، 500 میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون 41 هزار واحد مسکونی در حال ساخت است و بر اساس تفاهم‌نامه با بنیاد مسکن، مقرر شده است برای 8 هزار خانوار دارای دو عضو دارای معلولیت و بیشتر طی دو سال آینده مسکن احداث شود.

رئیس سازمان بهزیستی همچنین از همکاری بنیاد مستضعفان برای تعمیر و بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده مددجویان خبر داد.

بیمه رایگان زنان سرپرست خانوار

حسینی درباره حمایت از زنان سرپرست خانوار اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌ای با صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر منعقد شده است که بر اساس آن، تمامی زنان سرپرست خانوار ساکن روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر تحت پوشش بیمه اجتماعی رایگان قرار می‌گیرند.

حسینی از اجرای طرح مراقب همراه خبر داد و گفت: در حال حاضر 42 هزار خانوار دارای فرزند دوقلو و بیشتر تحت حمایت سازمان قرار دارند و در قالب این طرح هر مراقب همراه به 10 خانواده خدمات ارائه خواهد کرد. این مراقبان از میان زنان سرپرست خانوار یا فرزندان آنان انتخاب می‌شوند و برای اجرای این طرح در سال جاری 100 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

حمایت‌های جدید از خانواده‌های دارای شرایط خاص

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به بسته‌های حمایتی جدید سازمان گفت: برای خانواده‌هایی که دارای فرزند بیمار، پدر زندانی یا زن سرپرست خانوار هستند و همچنین زنانی که پس از ازدواج مجدد همچنان مسئولیت نگهداری فرزند خود را بر عهده دارند، ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر فرزند کمک‌هزینه نگهداری پرداخت می‌شود. همچنین کمک‌هزینه تغذیه سالانه هر کودک 24 میلیون تومان تعیین شده است تا بخشی از هزینه‌های معیشتی این خانواده‌ها جبران شود.

تمام زنان سرپرست خانوار تحت پوشش مستمری قرار دارند

حسینی با اشاره به پرداخت مستمری زنان سرپرست خانوار گفت: تمام زنان سرپرست خانوار واجد شرایط تحت پوشش مستمری سازمان قرار دارند.

وی میزان مستمری ماهانه را به این شرح اعلام کرد: خانوار یک نفره 2 میلیون و 100 هزار تومان، خانوار دو نفره 2 میلیون و 985 هزار تومان، خانوار سه نفره 4 میلیون و 200 هزار تومان، خانوار چهار نفره 5 میلیون و 370 هزار تومان و خانوارهای پنج نفره و بیشتر 6 میلیون و 570 هزار تومان.

رئیس سازمان بهزیستی درباره وضعیت کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست گفت: سالانه حدود 6 هزار کودک با حکم مراجع قضایی به سازمان بهزیستی معرفی می‌شوند و سیاست اصلی سازمان بازپیوند با خانواده زیستی، واگذاری به بستگان واجد شرایط یا فرزندخواندگی است.

وی افزود: در حال حاضر 25 هزار کودک در قالب فرزندخواندگی در خانواده‌ها زندگی می‌کنند و به ازای هر کودک واجد شرایط، 25 خانواده متقاضی وجود دارد به همین دلیل سازمان در بررسی صلاحیت متقاضیان فرزندخواندگی با دقت و حساسیت عمل می‌کند.

حسینی درباره طرح خانواده میزبان نیز اظهار کرد: در مواردی که والدین کودک به طور موقت مانند دوران حبس امکان نگهداری از فرزند خود را ندارند، کودک به جای انتقال به مراکز شبانه‌روزی به خانواده‌های میزبان سپرده می‌شود تا در محیطی خانوادگی رشد کند. در صورتی که امکان واگذاری به خانواده میزبان نیز فراهم نباشد، کودکان در 700 مرکز شبه‌خانواده نگهداری می‌شوند که در حال حاضر حدود 10 هزار کودک در این مراکز حضور دارند و روند کاهش این تعداد ادامه دارد.

رئیس سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: تجربه جنگ اخیر نشان داد طرح خانواده میزبان یکی از موفق‌ترین برنامه‌های سازمان بوده و امکان حمایت بهتر و صیانت بیشتر از کودکان را در شرایط بحرانی فراهم کرده است.

ایران در آستانه ابرچالش سالمندی

حسینی درباره خدمات سازمان بهزیستی به سالمندان گفت: هر فردی که به سن 60 سالگی می‌رسد در سپهر خدمات سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد و دبیرخانه شورای ملی سالمندان نیز در این سازمان مستقر است. هم‌اکنون 14 درصد جمعیت کشور سالمند هستند و ایران در زمره کشورهای سالمند قرار گرفته است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال 1430 بیش از 31 درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد از این رو لایحه حمایت از سالمندان در حال تدوین است.

عبور از مستمری‌پردازی به توانمندسازی

رئیس سازمان بهزیستی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین چرخش تحول‌آفرین سازمان، حرکت از مستمری‌پردازی به سمت توانمندسازی است، گفت: آموزش مهارت، اشتغال، تولید، توزیع، خانواده‌محوری، محله‌محوری، بانک زمان و طرح سلام همگی در راستای تحقق این رویکرد طراحی شده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نتیجه این سیاست‌ها، رشد 35 درصدی اشتغال پایدار و رشد 31 درصدی حوزه مسکن برای جامعه هدف سازمان بهزیستی بوده است.