خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قدردانی وزیر علوم از استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قدردانی وزیر علوم از استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کد خبر : 1813225
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پیامی به رئیس هیئت‌مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران، از اقدام این انجمن در جریان جنگ رمضان قدردانی کرد و آن را نشانه درک عمیق از شرایط پرخطر کشور، به‌ویژه همزمان با تعطیلی دانشگاه‌ها و قطعی اینترنت، دانست.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در پیامی خطاب به اقبال شاکری، رئیس هیئت‌مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران، از رویکرد و عملکرد این انجمن در جریان جنگ رمضان تقدیر کرد.

وی در این پیام با تأکید بر اینکه علم و آگاهی همواره مسئولیتی سنگین بر دوش متخصصان و صاحب‌نظران قرار می‌دهد، اظهار کرد: وفاداری به این مسئولیت علمی و انسانی، به‌ویژه در شرایط حساس، نه‌تنها پاسداشت نهادهای علمی از ساحت دانش و دانشمند است، بلکه بازتابی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عاملی برای تقویت همبستگی ملی به شمار می‌رود.

وزیر علوم با بیان اینکه به‌عنوان خدمتگزار نظام علمی کشور از اقدام خردمندانه هیئت‌مدیره و اعضای انجمن مدیریت پروژه ایران قدردانی می‌کند، افزود: این اقدام در جریان جنگ رمضان، نشانه فهم عمیق و دقیق از وضعیت پرخطر کشور، به‌ویژه همزمان با مشکلات ناشی از تعطیلی دانشگاه‌ها و قطعی اینترنت بود.

سیمایی در پایان این پیام ابراز امیدواری کرد با عنایت الهی و تلاش‌های جامعه علمی، زمینه سربلندی و پیشرفت روزافزون کشور فراهم شود و برای رئیس هیئت‌مدیره و اعضای انجمن مدیریت پروژه ایران، تندرستی و توفیق روزافزون آرزو کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل