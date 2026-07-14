قدردانی وزیر علوم از استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در پیامی خطاب به اقبال شاکری، رئیس هیئت‌مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران، از رویکرد و عملکرد این انجمن در جریان جنگ رمضان تقدیر کرد.

وی در این پیام با تأکید بر اینکه علم و آگاهی همواره مسئولیتی سنگین بر دوش متخصصان و صاحب‌نظران قرار می‌دهد، اظهار کرد: وفاداری به این مسئولیت علمی و انسانی، به‌ویژه در شرایط حساس، نه‌تنها پاسداشت نهادهای علمی از ساحت دانش و دانشمند است، بلکه بازتابی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عاملی برای تقویت همبستگی ملی به شمار می‌رود.

وزیر علوم با بیان اینکه به‌عنوان خدمتگزار نظام علمی کشور از اقدام خردمندانه هیئت‌مدیره و اعضای انجمن مدیریت پروژه ایران قدردانی می‌کند، افزود: این اقدام در جریان جنگ رمضان، نشانه فهم عمیق و دقیق از وضعیت پرخطر کشور، به‌ویژه همزمان با مشکلات ناشی از تعطیلی دانشگاه‌ها و قطعی اینترنت بود.

سیمایی در پایان این پیام ابراز امیدواری کرد با عنایت الهی و تلاش‌های جامعه علمی، زمینه سربلندی و پیشرفت روزافزون کشور فراهم شود و برای رئیس هیئت‌مدیره و اعضای انجمن مدیریت پروژه ایران، تندرستی و توفیق روزافزون آرزو کرد.

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