به گزارش ایلنا، مهدی امیری اظهار کرد: در قالب طرح ارتقای فرهنگ آپارتمان‌نشینی در ۱۰۵ برش شهری، برنامه‌های آموزشی و عملیاتی متعددی در سطح محلات و مجتمع‌های مسکونی اجرا می‌شود و از ظرفیت آتش‌نشانان، گروه‌های مدیریت بحران و سایر مجموعه‌های تخصصی برای برگزاری دوره‌های آموزشی استفاده می‌کنیم تا شهروندان آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط بحرانی را کسب کنند.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی این طرح، استفاده از ظرفیت کنشگران محلی است. این افراد در ۷۳ محله انتخاب شده‌اند و تلاش می‌کنیم از طریق آنان آموزش‌ها و خدمات شهروندی را به صورت مستقیم به ساکنان محلات منتقل کنیم.

امیری ادامه داد: برای این گروه‌های مردمی هر سال دوره‌های آموزشی برگزار می‌شود تا ضمن آشنایی با مباحث تخصصی، در حوزه نیازسنجی، ارائه خدمات و تسهیل‌گری در کنار شهرداری‌های مناطق فعالیت کنند.

وی گفت: محورهای اصلی آموزش‌ها شامل مدیریت محیط زیست، مدیریت پسماند، ایمنی، خدمات آتش‌نشانی، مدیریت بحران، آموزش فرهنگ شهروندی، اخلاق و آداب شهروندی است و بر اساس این موضوعات، رویدادهای مختلفی در سطح محلات طراحی و اجرا می‌شود.

به گزارش شهر، مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران افزود: تلاش ما این است که این برنامه‌ها به صورت آپارتمان به آپارتمان اجرا شود؛ به ویژه در مجتمع‌های بزرگ و برج‌هایی که تعداد خانوار بیشتری در آنها سکونت دارند. در کنار اجرای رویدادهای آموزشی، آموزش‌های چهره به چهره نیز ارائه می‌شود و بروشورها و اقلام آموزشی مورد نیاز در اختیار مدیران ساختمان‌ها قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: همچنین گروه‌هایی در فضای مجازی با حضور مدیران ساختمان‌ها و کنشگران محلی تشکیل شده است تا تولیدات آموزشی اداره کل آموزش‌های شهروندی در اختیار آن‌ها قرار گیرد و در گروه‌های آپارتمانی منتشر شود.

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