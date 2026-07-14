به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران صبح امروز -سه شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵- و همزمان با چهارصد و هجدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران برای بررسی دو فوریت لایحه تمدید مهلت زمانی ارائه خدمات حمل و نقل عمومی در خطوط مترو و اتوبوس تندرو در صحن شورا حضور یافت.

شهردار تهران در ابتدای سخنان خود ضمن تقدیر از تلاش ها برای میزبانی از ۴۳ میلیون زائر در مراسم تشییع رهبر شهید، گفت: مسئولان در خدمت این ملت هستند. تلاش های نیروهای مدیریت شهری نیز در این ایام قابل تقدیر است. ما شرمنده امام شهید و مردم هستیم اما خدماتی که ارائه شد و تلاشی که صورت گرفت، به عنوان وظیفه بر عهده ما بود.

زاکانی با بیان اینکه خدماتی در روزهای برگزاری مراسم وداع و تلاش ارائه شد، اظهار کرد: مجموعه شهرداری با تمام توان درگیر این موضوع بود. به هرشکل هر کاری صورت گرفت در پیشگاه امام شهید بسیار ناچیز است. این ۴۳ میلیون نفر یک بیعت مجدد و شروع طوفانی و بزرگ بود.

به عنوان مدیریت شهری می‌توانیم زمینه تاب‌آوری مردم را فراهم کنیم

وی ادامه داد: ما در حال جنگ هستیم و جنگ روز به روز گستره جدیدی به خود می گیرد. رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کردند که دشمنان به دنبال اختلال محاسباتی مسئولان و شکست تاب آوری مردم هستند. ما به عنوان مدیریت شهری می توانیم زمینه تاب آوری مردم را فراهم کنیم و امید و اطمینان در جامعه را افزایش دهیم.

شهردار تهران با بیان اینکه ما در مدیریت شهری می توانیم اختلال محاسباتی را تحت تأثیر قرار دهیم، گفت: این موضوع لطفی است که خداوند به شورا و شهرداری عطا کرده است. تقاضای بنده این است که دوستان قضاوت های خود را پای این لایحه نگذارند. بنده هیچ علاقه ای به واکاوی موضوع ندارم چون کشور کشش چنین مسئله ای را ندارد.

می توانیم برای کمک به شرایط کشور فراتر از وظایف‌مان اقدام کنیم تا کار مسئولان سبک شود

زاکانی با تأکید بر اینکه ما حتی می توانیم پا فراتر بگذاریم و وظایفی را بپذیریم که کار مسئولان سبک شود، تصریح کرد: هیچ جایی از قانون به این اشاره نشده که شهرداری بازسازی و نوسازی خانه های آسیب دیده از جنگ را بر عهده بگیرد اما روند به شکلی پیش رفت که این مسئولیت را بپذیریم. از همان ابتدا مسئولان صراحتاً گفتند که نمی توانید و در باتلاق فرو می روید اما توانستیم این کار را انجام دهیم و اقدامات جنگ ۱۲ روزه الگوی کشور در جنگ رمضان شد و دولت به تمام استانها ابلاغ کرد.

شهردار تهران همچنین خاطرنشان کرد: در کودتای دی ماه و جنگ رمضان نیز مسئولیت های ما مشخص بود و با افتخار این مسئولیت ها را دنبال کردیم. قطعاً و یقیناً قله افتخار در اقدامات مربوط به تهران بود و این موضوع را صراحتاً اعلام می کنم. حالا باید بگویم برای اینکه در رقابت انتخاباتی بمانم کمکی نمی کنم؛ من این را خیانت می دانم.

وی با اعلام اینکه در جنگ ۱۲ روزه هشت هزار و ۵۲۰ خانوار آواره شدند و ما آنها را با افتخار در هتل ها اسکان دادیم، یادآور شد: در جنگ ۴۰ روزه نیز ۵۱ هزار و ۴۷۰ خانوار در هتل ها اسکان یافتند.

زاکانی با بیان اینکه از همین منظر ما وارد حوزه معیشت، مسکن، انرژی و سلامت شده ایم، یادآور شد: یک گوشه از این اقدامات به احیای ماده ۱۰۰ قانون برمی گردد. همکاری بسیار خوبی با مسئولان کشور در این زمینه داریم. شاید در نگاه اول باید بیشترین تعارض را داشته باشیم اما بیشتری همکاری وجود دارد.

وی با بیان اینکه طرح ابتدایی بخشودگی در حمل و نقل عمومی از نهم اسفندماه سال گذشته آغاز شد و در چند نوبت ادامه یافت، گفت: دشمن ما نشان داد به هیچ چیزی رحم نمی کند و هرچه این سفر با ظرفیت حمل و نقلی ما انجام شود به کاهش ترافیک و آلودگی هوا کمک می کند؛ ممکن است این موضوع محل اشکال باشد که با این ارزان سازی و رایگان سازی چه خدماتی می توان ارائه داد.

بالغ بر ۱۸ برابر دوره قبل اتوبوس در این دوره به تهران اضافه شده است

زاکانی با اعلام اینکه تا امروز دو هزار و ۴۶۰ دستگاه اتوبوس در شهر نوسازی شده اند، خاطرنشان کرد: در دوره چهار سال قبلی ۱۳۴ دستگاه اتوبوس به تهران اضافه شد.

شهردار تهران گفت: نزدیک به ۷۰۰ دستگاه اتوبوس داخلی نیز با برداشتن سنگ از جلوی پای تولیدکنندگان داخلی تحویل خواهیم گرفت. تعدادی اتوبوس نیز از گمرک تحویل می گیریم و به ناوگان اضافه می کنیم.

وی همچنین تصریح کرد: شرکت بهره برداری مترو و اتوبوسرانی نصاب بی نظیری از خدمت را در مراسم تشییع ارائه دادند. شرایطی که به صورت شبانه روزی ایجاد شد یک قله برای کشور بود و این شرایط هیچ نسبتی با ظرفیت این دو بخش نداشت.

در اتوبوس های تندرو ۳.۲ درصد و در مترو ۱۳.۹ درصد از هزینه ها را دریافت می کنیم

زاکانی با بیان اینکه ما از بخش توسعه ای نیز کم نگذاشته ایم، تصریح کرد: با توجه به این موضوع آنچه که در مورد حمل و نقل عمومی رایگان صحبت می کنیم، بیش از اثر مادی اثر معنوی دارد. ما در اتوبوس های تندرو ۳.۲ درصد و در مترو ۱۳.۹ درصد از هزینه ها را دریافت می کنیم. آنچه مطرح کرده ایم جنبه معنوی و توجه به روح شهر دارد.

شهردار تهران گفت: ما عدالت برای دسترسی به امکانات شهر را فراهم می کنیم؛ موضوع کاملاً شفاف است. دوستان در مورد قانون گرایی صحبت کردند، این ذکر نیست. اگر من بخواهم در مورد این موضوع صحبت کنم شرایط دگرگون می شود. چشم ها را روی گذشته بسته اید. این کار ضرورت داشت و ما برای انقلاب کار کردیم.

وی با تأکید بر اینکه رایگان سازی حمل و نقل عمومی مورد توجه دولت قرار گرفت، یادآور شد: وزارت نفت با تمام توان پشتیبان این اقدام بود. روز گذشته به ما اعلام کردند که در اردیبهشت ۵.۷ درصد کاهش مصرف سوخت به ثبت رسیده است که البته می تواند به تعطیلی مدارس و دیگر موارد هم ارتباط داشته باشد. ما چشم خود را بر واقعیت ها نمی بندیم اما قطعا حمل و نقل رایگان نیز اثرگذار است.

شهردار تهران تأکید کرد: ما نظرات مجموعه های مختلف را دریافت کردیم. همه با اصل و نفس این کار موافق هستند. مجموعه هایی که با جنگ مواجه هستند برای تحکیم پشتوانه داخلی، بر این موضوع تأکید دارند.

زاکانی با بیان اینکه دوستان ببینند که ما در اجرا در چه شرایطی خدمات ارائه می دهیم، اظهار کرد: از رئیس شورا هم تقدیر می کنیم که مسیری را مشخص کرده که بر اساس آن پیش برویم.

وی ادامه داد: فرمایشات اعضا در مورد طرحی که ۱۰ نفر از اعضای شورا ارائه داده بودند، تمام و کمال خواندم و دیدم. موضوع باشگاه شهروندی مصوبه شورا را دارد که انجام نشده بود و ما امروز در حال انجام آن هستیم.

شهردار تهران با بیان اینکه سایر نقاط جهان را مطالعه کردیم، یادآور شد: دنیا به این قائل است که بخشی از جامعه با تبعیض مثبت، خدماتی را دریافت کند. لایحه ما دو جهت دارد؛ در بخش اول فرصت خواستیم که ظرفیت ها به ثمر بنشیند. ۶ تا ۷ ماه زمان می برد که بلیط با کدملی و هویت افراد تطبیق پیدا کند؛ این موضوع یک افق را روشن می کند.

وی اضافه کرد: در بخش دوم خدمت رسانی به اقشار مختلف است. برای مثال جامعه آماری را از آموزش و پرورش دریافت می کنیم و خدمات را براساس آن لیست ارائه می دهیم. لیست جامعه مخاطبان در بنیاد شهید را دریافت خواهیم کرد و متناسب با آن خدمت رسانی می کنیم.

زاکانی با بیان اینکه ۹۶.۸ درصد تخفیف بلیط اتوبوس به افراد ارائه می شود، خاطرنشان کرد: رایگان سازی این میزان اندک باقی مانده جنبه معنوی دارد. این کار کاملاً مشخص و شفاف است.

شهردار تهران با تأکید بر اینکه زیرساخت ها کاملاً مهیاست، یادآور شد: مردم ۸۶ درصد هزینه مترو و ۹۶.۸ درصد هزینه اتوبوس را نمی پردازند. سهم دولت موضوعی است که تعیین تکلیف آن در همکاری شهرداری با دولت انجام می شود.

وی افزود: این لایحه دو دیدگاه دارد؛ یک بخش خدمت برای معیشت و زندگی مردم و سبک کردن بار حمل و نقل عمومی از روی دوش آنها و بخش دوم تکریم شهروندان است.

زاکانی با بیان اینکه افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، هلال احمر و افراد معلول در این لایحه مورد توجه قرار گرفته اند، یادآور شد: ایثارگران و جانبازان از ابتدا هم تخفیف ۱۰۰ درصدی دریافت می کردند. دانشجویان و طلاب نیز برای ماه اول تحصیل خدمات با ۱۰۰ درصد تخفیف و برای مابقی سال ۷۰ درصد خدمت دریافت می کنند.

وی افزود: اصحاب رسانه و مدال آوران ورزشی، بنیاد ملی نخبگان، معلمان، اساتید دانشگاه و حوزه، کادر درمان، کارکنان شهرداری و خانواده های آنها نیز از تخفیف برخوردار خواهند شد.

شهردار تهران گفت: ما وظیفه داریم به ۹۳ هزار نفر نیروی شهرداری تهران خدمت ارائه دهیم؛ لذا تخفیف ۱۰۰ درصدی برای آنها پیش بینی شد.

وی ادامه داد: مادران تا دو سال پس از تولد فرزند خود و همچنین خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر از خدمات رایگان استفاده خواهند کرد.

زاکانی با بیان اینکه برای افراد خوش حساب در پرداخت عوارض نیز این خدمت پیش بینی شده است، یادآور شد: تشویق شهروندان به پرداخت به موقع عوارض خود مزیتی است که قابل مقایسه نیست.

به گزارش شهر، شهردار تهران گفت: از اعضای شورا درخواست می کنیم که همکاری کنند تا بتوان این خدمت را به نحو احسن ارائه کرد. امید دارم که این پیشنهاد دنبال شود تا امروز افق آینده خود را تعیین کنیم تا اقدامات به سرعت انجام شود و بتوانیم اطلاعات را از نهادهای مختلف دریافت کنیم.

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