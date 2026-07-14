تسهیل و رفع موانع قانونی برگزاری اردوهای دانشآموزی پیادهروی اربعین
معاون پرورشی و فرهنگی با اشاره به تغییرات مهم در آییننامه اردویی برای تسهیل حضور دانشآموزان و فرهنگیان در پیادهروی اربعین، از امکان برگزاری «اردوهای برونمرزی» در این آییننامه خبر داد.
به گزارش ایلنا از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، نخستین جلسه ستاد اربعین وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۵، با حضور صادق حسینزاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی و جمعی از اعضای ستاد به صورت حضوری و استانهای میزبان زائران اربعین به صورت برخط برگزار شد.
صادق حسینزاده ملکی در ابتدای این نشست با قدردانی از اهتمام ویژه استانهای مرزی در موضوع اربعین، با اشاره به شرایط خاص و متفاوت اربعین امسال اظهار کرد: اهمیت، ضرورت، ابعاد و برکات این برنامه حیرتانگیز اربعین حسینی، از ذخایر و سرمایههای اسلام در دوره آخرالزمان است. در فرهنگ مبارزه با ظلم و ستم پس از واقعه عاشورا، فرهنگ زیارت اربعین نهادینه و برای دورههایی که ما اکنون در اوج آن قرار داریم سرمایهگذاری شد، اما اربعین امسال تفاوتهای چشمگیری دارد و بسیار حائز اهمیت است.
حسینزاده ملکی ادامه داد: امسال در یک رویارویی علنی میان جبهه حق و باطل قرار داریم، بهگونهای که جریان باطل در علنیترین حالت جنایت و ستیز خود علیه جریان حق قرار دارد و جریان حق نیز در آشکارترین حالتِ حقانیت خود ایستاده است. این ماجراها از طوفان الاقصی آغاز شد و در غزه، لبنان، یمن و عراق امتداد یافت و اکنون ایران بهعنوان پرچمدار حرکت علیه ظلم جهانی، بر اساس هویت و فرهنگ عاشورایی شناخته میشود. این پیوند میان آموزههای مکتب حسینی و تحولات منطقه، اربعین امسال را به رویدادی بسیار حائز اهمیت تبدیل کرده است.
وی با اشاره به مشاهدات عینی خود از پیوند قلبی مردم عراق با آرمانهای انقلاب اسلامی و آقای شهید ایران، گفت: توفیق داشتم بههمراه کاروان پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان عازم نجف، کربلا و مشهد شوم. نکته حائز اهمیت این بود که عراقیها، حتی فراتر از شعارها و مداحیها، خود را میزبانِ اولین زائر اربعین میدانستند. شاهد صحنههای حیرتانگیزی در مسیر بودیم؛ موکبها پذیرای افرادی بودند که میخواستند اولین زائر اربعین امسال؛ (پیکر مطهر رهبر شهید) را زیارت کنند. این زائر عزیز، همان پیکر خونینی بود که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، شبیه به پیکر حضرت اباعبدالله(ع)، حضرت ابوالفضل(ع) و حضرت زهرا(س) به عتبات عالیات مشرف شد.
حسینزاده ملکی ادامه داد: در مسیر نجف به کربلا، شاهد حضور جمعیت عظیمی بودیم که با مشاهده تصاویر رهبر شهید انقلاب، با صدایی رسا اعلام میکردند که به نیابت از شهید سیدعلی خامنهای زیارت میکنند. بارها در حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، شاهد دعای زائران برای آن شهید والامقام و ابراز حمایت علنی آنان از جریان مقاومت بودیم. به گواه مشاهدات بنده، این سطح از ابراز احساسات و شور انقلابیِ مردم عراق نسبت به آقای شهید ایران، بیسابقه است. تراکم جمعیت در ورودی شهر نجف بهحدی بود که امکان تردد عادی را سلب کرده بود.
وی گفت: امروز شعار «یالثارات الحسین» در این فضاها میجوشد. این حرکتِ قیام، منطقهای و جهانی شده است که آثار آن در کشورهای دیگر قابل مشاهده است. اما امسال عراقیها عاشورا را زنده و مجسم میدیدند و صراحتاً در موکبها و در اطراف ضریح مطهر، یزید زمان را به مبارزه میطلبیدند و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدادند.
حسینزاده ملکی در ادامه سخنان خود با تبیین سه محور اساسی وزارت آموزش و پرورش برای برنامه اربعین، در تشریح محور نخست اظهار کرد: نخستین محور مورد تاکید که باید در فرآیند برنامهریزیها مدنظر قرار گیرد، تقویت مولفههای هویت حماسی و محتوایی است. در این مسیر، رویکرد ما مبتنی بر بازخوانی و تبیین شعارهای راهبردی «باید برخاست» و «مِثلی لا یُبایِعُ مِثلَ یَزید» خواهد بود؛ شعارهایی که با مقتضیات کنونی انطباق داشتهاند و در آخرین بیانات رهبر شهید نیز مورد تاکید ویژه قرار گرفتهاند.
وی در تبیین دومین محور اظهار کرد: با توجه به اشتیاق وافر و استقبال گسترده جامعه فرهنگیان و دانشآموزان برای حضور در این سفر معنوی، حماسی و تمدنساز اربعین، رسالت مدیریتی ما، اتخاذ تدابیر تسهیلگرانه و رفع موانع اجرایی در مسیر اعزام زائران است. در همین راستا، تغییراتی در آییننامه اردوهای دانشآموزی اعمال شده است که پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش، در شرف ابلاغ از سوی ریاست محترم جمهور قرار دارد. از ویژگیهای بارز این بازنگری، اعطای رسمیت قانونی و اعتباربخشی به مقوله «اردوهای برونمرزی» است که بستری مناسب جهت حمایت حقوقی و پشتیبانی اجرایی از این سفرهای زیارتی فراهم میآورد.
حسینزاده ملکی تصریح کرد: در سالهای گذشته، مدیران و مربیان برای برگزاری اردوهای اربعینی با محدودیتهای قانونی و نیاز به کسب مجوزهای خاص فراتر از آییننامه مواجه بودند که خوشبختانه با این تغییرات، این مانع قانونی برطرف شده است.
وی در تبیین سومین محور، با تاکید بر لزوم کیفیتبخشی به خدمات ارائهشده، اظهار کرد: در عرصه خدمترسانی، نقش استانهای مرزی به دلیل همجواری با مسیر تردد زائران، واجد اهمیت مضاعف است؛ کما اینکه تعهد، اهتمام و مجاهدت همکاران ما در این مناطق، همواره مایه مباهات بوده است. در همین راستا، مقتضی است کلیه فضاهای آموزشی و پرورشی مستعد، با هدف ارائه خدمات مطلوب، شناسایی و ساماندهی شوند. همچنین، الگوی عملیاتی و تجارب ارزشمند کسبشده در فرآیند تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در پنج استان میزبان، سرمایهای راهبردی است که باید بهمنظور تسهیل در امور و ارتقای سطح خدمترسانی به فرهنگیان و دانشآموزان زائر، بهطور حداکثری بهکار گرفته شود.
حسینزاده ملکی بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتها تاکید کرد و افزود: بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای مردمی، تشکلهای دانشآموزی، جامعه فرهنگیان و انجمن اولیا و مربیان ضرورت دارد. در ساحتِ خدمترسانی اداری، تفاوتی ماهوی میان انجام صرف تکالیف سازمانی و نقشآفرینی مشفقانه و داوطلبانه در کسوت «خادمی حضرت اباعبدالله(ع)» وجود دارد. چهبسا مدیری در جایگاه والای مدیریت کل، با رویکردی متواضعانه، خود را در مقام خادم زائران قرار دهد و با تدابیر شایسته، بستر اعزام روان و تسهیلشده زائران را فراهم آورد. لذا مقتضی است با تکیه بر این روحیه جهادی و ارزشی، از تمامی ظرفیتهای داوطلبانه همکاران در جهت ارتقای کیفی خدمترسانی به زائران بهرهبرداری حداکثری صورت پذیرد.