آغاز دورههای راهبردهای تربیت و یادگیری مربیان پیشدبستانی
ثبتنام بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر برای حضور در دورههای آموزشی تخصصی «راهبردهای تربیت و یادگیری مربیان پیشدبستانی»، در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور، انجام شده است.
به گزارش ایلنا از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، این دوره آموزشی که حاصل تفاهمنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک است، بر اساس دستورالعمل اجرایی و با نظارت ادارهکل آموزش و پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، از بهمن ۱۴۰۴ با هدف ارتقای شایستگیهای حرفهای مربیان کودکان ۴ تا ۶ سال آغاز شده است.
این دوره با هدف ایجاد انسجام در رویههای آموزشی مربیان در سطح کشور طراحی شده است تا بتواند از طریق سرفصلهای آموزشی مختلف مانند شعر، سرود، قصه، بازی، حجمسازی و کاردستی، نمایش خلاق و نمایش عروسکی و در قالب ۳۴ ساعت آموزشی به صورت حضوری و سایبری، الگوی واحدی برای مربیان دوره پیش از دبستان، ایجاد کند.
بر اساس گزارش منتشر شده، از سوی ادارهکل آموزش و پژوهش کانون، از مجموع ۳۱ استان کشور، تاکنون ۱۰ استان تهران، مرکزی، اردبیل، قم، همدان، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، گیلان، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان، موفق به برگزاری این دوره آموزشی شدهاند و این طرح در مراحل اولیه خود دستاوردهای قابل توجهی را رقم زده است.
بر اساس دستورالعمل ابلاغی، مسئولیت برنامهریزی و اجرای دوره در سطح استان بر عهده شورای فرهنگی کانون پرورش فکری در استانها به ریاست مدیرکل هر استان خواهد بود.
ایجاد یک الگوی واحد آموزشی، استقرار زیرساختهای ثبتنام و صدور گواهینامه، و از همه مهمتر، استقبال بیش از ۳هزار و ۵۰۰ نفر از مخاطبان از دستاوردهای این دوره آموزشی است.
یادآوری میشود تاکنون ۶۷۴ نفر از مربیان از آموزشهای تخصصی این دوره بهرهمند شدهاند و روند برگزاری در کشور با موفقیت در جریان است.