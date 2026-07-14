در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
آموزش پس از اقتصاد، چالش اصلی جامعه/ انتقاد از نحوه برگزاری و طرح سوالات امتحانات نهایی
یک کارشناس مسائل آموزشی میگوید: با این میزان بیبرنامگی و تغییر چندین باره امتحان نهایی یکی از بدترین دورههایی را تجربه میکنیم که آموزش و پرورش به خود دیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «احسان عظیمی راد»، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در اظهاراتی از وضعیت نامطلوب حوزههای برگزار کننده امتحانات نهایی خبر داده است: «ما گزارشات زیادی از دانشآموزان داشتیم که تعداد زیادی به حوزههای امتحان نهایی مراجعه نداشتند، زیرا والدین اجازه نداده بودند و تعداد زیادی نیز به دلیل استرسی که داشتند برگه امتحانی خود را سفید تحویل دادند.»
این سخنان عظیمی راد اما واکنش «عبدالرضا فولادوند»، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش را به دنبال داشت او ضمن تکذیب این سخنان گفته است: «بررسیهای لازم انجام شده و هیچ مشکلی در برگزاری فرآیند آزمونها وجود ندارد، لذا این موضوعات صحت ندارد. استرس دانشآموزان در مناطق جنگی طبیعی است، اما این را که برگهها سفید تحویل داده شده، کسی نمیتواند با قطعیت ادعا کند، چراکه فعلا فقط خود دانشآموزان از محتوای برگهها اطلاع دارند، برگهها اسکن و بایگانی شده و کسی حق ورود به آن حوزه را ندارد.»
او حتی این وضعیت را به مطالعه کم دانشآموزان تقلیل داد آنهم دانشآموزانی که سال تحصیلی پر افت وخیزی را پشت سر گذاشته و استرس بسیاری را تحمل کردهاند. او تاکید کرد: شاید بعضی از دانشآموزان به دلیل مطالعه کمتر مطالب کمتری نوشته باشند که چیز جدیدی هم نیست. امسال کمترین میزان غیبتها را نسبت به سال گذشته در بین دانشآموزان شاهدیم. البته احتمال غیبت در میان متقاضیان ترمیم نمره ممکن است بیشتر باشد.
بدترین دوره آموزش و پرورش به لحاظ برنامهریزی
فروغ تیموریان جامعهشناس و کارشناس مسائل آموزشی اما معتقد است که در این مدت آموزشوپرورش کاملا نسبت به حالت روحی و روانی بچهها بیتوجه بوده است. او به خبرنگار ایلنا میگوید: اگر دستاندرکاران و متولیان آموزش کمی به وضعیت روحی و روانی دانشآموزان پایه یازدهم و دوازدهم را در نظر میگرفتند، قطعاً در شرایط فعلی برنامهریزی بهتر و مناسبتری برای بچهها انجام میدادند.
به گفته این کارشناس آموزشی، درحال حاضر با دانشآموزان محصل در پایه یازدهم مواجهیم که این روزها امتحاناتشان برگزار شده است. تصمیمات ناگهانی بلاتکلیفی خانواده دانشآموزان را بیشتر از خود بچهها سردرگم کرده بود و حتی مدیران مدرسه، دبیرها و… به شدت درگیر این مسئله بودند.
این معلم معتقد است که با این میزان بیبرنامگی و تغییر چندین باره امتحان نهایی یکی از بدترین دورههایی را تجربه میکنیم که آموزش و پرورش به خود دیده است: اگر آموزشوپرورش به جای این همه تغییر در برنامه در شرایط امتحانات و این همه بازی کردن با روحوروان دانشآموزان از روانشناسان، جامعهشناسان یا افرادی که سالها در آموزشوپرورش تجربه کسب کرده و دستی بر آتش دارند دعوت به همکاری میکرد، شاید دانشآموزان در همان دوران آتشبس یا همان اواخر خردادماه امتحاناتشان را داده بودند و موضوع تمام شده بود.
آموزش و پرورش به دنبال دستورالعمل و تبصره
او با اشاره به سخنانی که درباره ارائه برگ سفید در امتحانات توسط دانشآموزان ساکن جنوب کشور مطرح شده، عنوان میکند: اگر امتحانات بر اساس برنامهریزی درست و منطقی برگزار میشد امروز با این معضل مواجه نبودیم که دانشآموزان ساکن جنوب کشور به دلیل استرس و فقدان آرامش چنین شرایطی را پشت سر بگذارند در حالی که دانشآموزان سایر مناطق کشور با استرس کمتری وارد حوزههای امتحانی میشوند.
این کارشناس آموزشی تاکید میکند: اگر آموزش و پرورش با دوراندیشی و رویکرد برنامهریزی کارشناسی شده پیش میرفت، این روند با راحتی بیشتری برگزار میشد اما آنقدر به فکر پیشبرد امور بر اساس بخشنامه، دستورالعمل، تبصره و قانون هستند که در آخرین گام به وضعیت روح و روان بچهها توجه میکنند.
تیموریان معتقد است که ضرورت دارد آموزشوپرورش از طراحان سؤال استدعا میکرد که حداقل سؤالها در حدی باشد که همه دانشآموزان بتوانند جواب دهند. یکی از اقداماتی که آموزشوپرورش یا سازمان سنجش میتواند در آینده برای دانشآموزان انجام دهند، راحتتر کردن شرایط برای دانشآموران است البته منظور من طرح سوالات آسان نیست بلکه راحتتر برگزار شدن امتحان نهایی و حتی امتحان کنکور است.
او توضیح داد: دانشآموزی که از ۹ اسفند در شرایط جنگی به سر برده است، شرایط متفاوتی دارد. البته وضعیت دانشآموزان در همه کشور یکسان نبوده است. مثلا در تهران، دانشآموزان بسیاری امکان استفاده از اپلیکیشنهای داخلی و خارجی خوب را داشتند. یا مدارسی که دارای امکاناتی بسیار خوب بودند، پورتالهایی را داشتند که دانشآموزان میتوانستند از آن طریق درس بخوانند، اما بسیاری از دانشآموزان کشور تنها از طریق شاد درس میخواندند، درحالی که شرایط اتصال به اینترنت سخت بود و در نتیجه دسترسی به کلاسهای شاد هم برای معلم و هم برای دانشآموز دشوار بود. آموزش و پرورش باید این دشواریها را در نظر بگیرد.همه این مسائل باعث شد که دانشآموزان سراسر کشور بهیکسان آموزش درست و دقیقی نبینند.
پیشنهادهایی برای گذر از بحران
این کارشناس حوزه آموزش پیشنهاد میدهد که با توجه به شرایط فعلی دانشآموزان آموزش و پرورش درخصوص امتحانات نهایی دستورالعملهایی برای طرح سؤالات راحتتر و بهتر و تصحیح اوراق به شیوهای راحتتر تدوین کند. به این معنا که کلیدهای سؤال بهگونهای طراحی شود که معلمهایی که به شکل الکترونیکی برگه را صحیح میکنند، حتی اگر متخصص آن درس نیستند، بتوانند بهراحتی به دانشآموزان داشته باشد. هر چند بهتر است سعی بر این باشد هر معلمی درس تخصصی خودش را با نگاهی دلسوزانهتر تصحیح کند. اگر چه که در امتحانهای آنلاین به دانشآموز ارفاقهای مختلفی شده است اما چنین برنامهریزیهایی میتواند به برگزاری امتحانات نهایی با آرامش بیشتر و کاهش استرس دانشآموزان کمک کند.
این جامعهشناس با اشاره به این موضوع که دانشآموزان برههای بسیار حساسی را پشت سر گذاشتهاند، اضافه میکند: به نظر من یکی آسیبپذیرترین مسائل جامعه، بعد از مسائل اقتصادی، مسائل آموزشی بود. در مسائل آموزشی، خانوادهها و دانشآموزها هر دو تحت فشار بودند و متاسفانه در این روند دانشآموزان بسیار خوبی داشتیم که رها شدند و نمیدانیم از اینجا به بعد چه سرنوشتی در انتظارشان است.
او میافزاید: امیدواریم که آموزشوپرورش با یک برنامهریزی صحیح و با رویکردی کارشناسی بتواند بهخوبی از این شرایط عبور کند و دانشآموزان هم با آرامش و آسایش این دوره را پشت سر بگذارند. یعنی دانشآموزان پایه دوازدهم با آرامش به کنکورشان برسند و آنهایی هم که در پایه یازدهم تحصیل میکنند برای ورود به پایه دوازدهم آماده شوند.
خبرنگار: شادی مکی