تقسیم کار ملی برای جذب دانشجویان خارجی
معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان ضمن اشاره به تمرکز سنتی برنامههای جذب دانشجوی بینالملل بر دانشگاههای بزرگ دولتی، خواستار نقشآفرینی فعال و جدی دانشگاههای مهارتمحور در جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، نشست هماندیشی جهت برنامهریزی و سیاستگذاری در خصوص جذب دانشجویان بینالملل در دورههای آموزشی «مهارتمحور» با حضور سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، قنبری باغستان معاون بورس و امور دانشجویان خارج، زمانیان رئیس دانشگاه ملی و مهارت، علیاکبری رئیس دانشگاه علمی- کاربردی و جمعی از مدیران بینالملل برگزار شد.
تقسیم کار ملی برای جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی
معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان، با تاکید بر اهمیت و ضرورت برگزاری این جلسه مشترک اظهار داشت: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، آموزش عالی کشور با محوریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف به جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی است. در این راستا، سازمان امور دانشجویان برنامهریزی مفصلی را بر پایه یک تقسیم کار ملی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی انجام داده است.
قنبری باغستان با اشاره به تغییر رویکرد سازمان در جذب دانشجویان خارجی تصریح کرد: تا پیش از این، عمده برنامهریزیها در حوزه جذب دانشجویان بینالملل معطوف به دانشگاههای بزرگ و دولتی بود که به طور سنتی در این زمینه فعال بودهاند. اما بررسیها نشان میدهد ظرفیتهای بینظیری در دو دانشگاه علمیکاربردی و ملی مهارت وجود دارد که انتظار میرود با تلاش بیشتر فعال شوند.
ذائقه جامعه به سمت آموزشهای مهارتی تغییر کرده است
در ادامه نشست، مهدی علیاکبری رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی با اشاره به روند تقاضای آموزشی در کشور گفت: خوشبختانه علیرغم ریزشهای کلی که در سیستم آموزش عالی کشور مشاهده میشود، استقبال از دورههای علمی-کاربردی افزایش چشمگیری داشته است. این امر نشان میدهد ذائقه جامعه تغییر کرده و به سمت آموزشهای کاربردی متمایل شده است.
وی با ابراز خرسندی از مدیریت حرفهای هر دو دانشگاه مهارتی کشور افزود: همفکری و همراهی بسیار خوبی که امروز بین دانشگاه علمیکاربردی و دانشگاه ملی مهارت وجود دارد، ظرفیت آموزش عالی کشور را در حوزه آموزش مهارتی ارتقا داده است.
رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی در ادامه سخنان خود به برخی چالشها در حوزه بینالملل پرداخت و تصریح کرد: متاسفانه این دو دانشگاه مهارتی بزرگ در تعاملات سطح بالای وزارتخانه در حوزه بینالملل به شایستگی دیده نمیشوند. به عنوان نمونه، در حوزه پیمان بینالمللی بریکس، دانشگاه علمیکاربردی و دانشگاه ملی مهارت باید جایگاه بسیار بهتر و فعالتری در کارگروههای تخصصی داشته باشند.ر این نشست مقرر شد برای پیگیری منسجم موضوع جذب دانشجویان بینالملل در دورههای مهارتمحور، کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان تامالاختیار رؤسای دو دانشگاه و با محوریت معاونت بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان تشکیل شود.