به گزارش ایلنا از سازمان امور دانشجویان، نخستین نشست هم‌اندیشی جهت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در خصوص جذب دانشجویان بین‌الملل در دوره‌های آموزشی «مهارت‌محور» در دانشگاه‌های علمی‌کاربردی و ملی مهارت، در سازمان امور دانشجویان برگزار شد.

در این نشست که با حضور سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، عباس قنبری باغستان معاون بورس و امور دانشجویان خارج، غلامرضا زمانیان رئیس دانشگاه ملی و مهارت، محمد علی‌اکبری رئیس دانشگاه علمی- کاربردی و جمعی از مدیران بین‌الملل برگزار شد، راهکارهای عملیاتی برای جهش در جذب دانشجویان خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فرصت بی‌نظیر دوره‌های کوتاه‌مدت برای جذب تکنسین‌های خارجی

رئیس سازمان امور دانشجویان در آغاز این نشست گفت: در عرصه جذب دانشجویان خارجی، یکی از حوزه‌هایی که بازار منطقه‌ای و حتی جهانی بسیار خوبی دارد، دانشگاه‌های مهارتی ما هستند. با توجه به رسالت برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی، باید از ظرفیت‌های عظیم دو دانشگاه ملی مهارت و علمی‌-کاربردی نهایت بهره را ببریم.

حبیبا مزیت برجسته این دانشگاه‌ها را ورود سریع فارغ‌التحصیلان به بازار کار دانست و افزود: دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، بستر بسیار مناسبی برای جذب دانشجویان بین‌المللی در سطح تکنسین است. فارغ‌التحصیلان این مراکز به دلیل آموزش‌های عملی و مهارت‌محور، می‌توانند جایگاه علمی ایران را در کشورهای منطقه حفظ کرده و اثرگذاری کشور را تقویت کنند.

معاون وزیر علوم تاکید کرد: حفظ و رعایت استانداردهای آموزشی و کیفیت تحصیلی اولویت اصلی سازمان امور دانشجویان در این مسیر است.

در ادامه این نشست، رئیس دانشگاه ملی مهارت با تشریح ابعاد ماموریتی این دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه علمی‌کاربردی و دانشگاه ملی مهارت باید بر اساس ماموریت‌های تفکیک‌شده خود حرکت کنند. دانشگاه علمی‌کاربردی بر حوزه «آموزش شغل» تمرکز دارد، در حالی که تمرکز دانشگاه ملی مهارت بر «آموزش حرفه و مهارت» است.

زمانیان دومین تفاوت را در ساختار حاکمیتی دانست و افزود: دانشگاه ملی مهارت متولی آموزش مهارتی در بخش دولتی و دانشگاه علمی‌کاربردی متولی این آموزش‌ها در بخش خصوصی است. سنگ‌بنای جذب دانشجوی خارجی نیز باید بر روی همین تفاوت ماموریت‌ها گذاشته شود.

رئیس دانشگاه ملی مهارت از آماده‌سازی زیرساخت‌های آموزشی برای کشورهای همسایه خبر داد و گفت: در حال حاضر بر اساس ۲۰۰ برنامه آموزشی کوتاه‌مدت، تدوین سرفصل‌ها و کدنویسی دوره‌ها انجام شده است. همچنین برنامه‌ریزی‌های لازم جهت توانمندسازی اعضای هیات علمی در سطح مربیان و اعزام آن‌ها به کشورهای همسایه صورت گرفته و در بخش تجهیز کارگاه‌های آموزشی مورد استقبال کشورهای منطقه نیز تمهیداتی انجام شده است.

در این جلسه همچنین مقرر شد برای بهره‌گیری از ظرفیت رایزنان علمی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، نشست مشترکی با حضور این رایزنان و رؤسای دو دانشگاه برگزار شود. دو دانشگاه نیز موظف شدند برنامه‌ریزی‌های لازم را برای بازاریابی منطقه‌ای و بین‌المللی دوره‌های مهارت‌محور انجام دهند و تمهیدات لازم، از جمله پیش‌بینی و تأمین بودجه مورد نیاز برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی جذب دانشجو، در دستور کار قرار گیرد.

در نهایت در این نشست مقرر گشت برای پیگیری منسجم موضوع جذب دانشجویان بین‌الملل در دوره‌های مهارت‌محور، کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان تام‌الاختیار رؤسای دو دانشگاه و با محوریت معاونت بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان تشکیل شود.