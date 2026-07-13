روزانه ۶۰۰ هزار نسخه الکترونیک ثبت میشود
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: با اجرای نسخهنویسی و نسخهپیچی الکترونیک و حذف دفترچههای درمان کاغذی، از ابتدای اجرای طرح تاکنون حدود ۵۰۰ میلیون نسخه الکترونیک صادر شده که روزانه به طور متوسط ۶۰۰ هزار و سالانه ۲۲۰ میلیون نسخه الکترونیک در سامانه ثبت میشود.
به گزارش ایلنا از سازمان بیمه سلامت ایران، محمد مهدی ناصحی به مناسبت روز بزرگداشت خوارزمی و روز فناوری اطلاعات (۲۲ تیر) افزود: مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی، موتور تحول دیجیتال سازمان بیمه سلامت ایران است. ماموریت این مرکز، طراحی و اجرای سیاستهای کلان فناوری اطلاعات، توسعه سامانههای ملی بیمهای و ارتقای امنیت سایبری است.
وی ادامه داد: این مرکز با رویکردی هوشمند و مبتنی بر داده، به دنبال ایجاد زیرساختهای فناورانهای است که ضمن تسهیل فرآیندهای بیمهای، شفافیت، سرعت و دقت را در خدمات سلامت افزایش دهد و گامی موثر در تحقق دولت الکترونیک بردارد.
هوشمندسازی فرآیندها در دستور کار سازمان بیمه سلامت
ناصحی بیان کرد: سازمان بیمه سلامت ایران با هدف ارتقای کارایی، شفافیت، سرعت ارائه خدمات، رویکردی مبتنی بر هوشمندسازی فرآیندها و توسعه خدمات الکترونیک را در پیش گرفته است. این سازمان در راستای سیاستهای کلان دولت الکترونیک، با بهرهگیری از فناوریهای نوین اطلاعاتی، به دنبال ایجاد زیر ساختهای یکپارچه، تسهیل دسترسی بیمهشدگان به خدمات، و افزایش نظارت اثربخش در نظام سلامت کشور است.
وی ادامه داد: در همین راستا، سازمان بیمه سلامت با طراحی و پیادهسازی بیش از ۶۰ سامانه و زیرسامانه دیجیتال و هوشمند، گامهای موثری در جهت تحول اداری و تحقق اهداف دولت الکترونیک برداشته است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: برخی از این سامانهها شامل سامانه خدمت بیمه شدگان، سامانه عملیات یکپارچه بیمهگری و درآمد (ندا)، سامانه نسخه نویسی الکترونیک، سامانه رسیدگی الکترونیک اسناد بستری، پنل مدیریت شرکای کاری، سامانه استعلام داروهای مورد تعهد سازمان بیمه، سامانه عقد قرارداد، سامانه ارائه خدمات دیالیز، سامانه ارائه خدمات فیزیوتراپی است.
تحول دیجیتال و هوشمندسازی خدمات بیمهای
ناصحی اظهار کرد: تحول دیجیتال از مهمترین مسیرهای نوسازی در خدمات عمومی کشور است. سازمان بیمه سلامت ایران با ورود به عرصه فناوریهای نوین ، ارتقا و توسعه سامانه نسخه الکترونیک، توانسته چهرهای تازه از خدمات بیمهای ارائه کند؛ خدماتی سریع، شفاف و در دسترس برای همه که از طریق سامانهها پیگیری و اجرا میشود. در این راستا، صدور و تمدید بیمهنامهها بهصورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام میشود تا مردم بدون نیاز به حضور در شعب، امور خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: اکنون بیمهشدگان با نظم، دقت و شفافیت بیشتری که در نظام درمان ایجاد شده است، تنها با کارت ملی میتوانند در تمام مراکز طرف قرارداد خدمات دریافت کنند.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: همچنین اپلیکیشن «بیمه سلامت من» و «سامانه شهروندی» امکان مشاهده سوابق درمانی و بیمهای را برای همه بیمهشدگان فراهم کرده است. این اقدامات، نماد گذار از نظام اداری سنتی به نظام هوشمند و پاسخگو است که موجب افزایش رضایتمندی مردم و کاهش هزینههای اجرایی شده است.
ناصحی اظهار کرد: با گسترش فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی، ارائه خدمات به صورت غیر حضوری به یکی از محورهای اصلی تحول در نظام اداری و خدمترسانی کشور تبدیل شده است. هدف از توسعه خدمات غیرحضوری، تسهیل دسترسی مردم به خدمات، کاهش مراجعههای حضوری، صرفهجویی در زمان و هزینه، افزایش شفافیت و ارتقای رضایتمندی خدمتگیرندگان است. در همین راستا، سازمان بیمه سلامت ایران با بهرهگیری از بسترهای الکترونیکی و سامانههای هوشمند، گامهای موثری در مسیر تحقق دولت الکترونیک و تحول دیجیتال برداشتهاند.