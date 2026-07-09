راهکارهای طب ایرانی برای حفظ آرامش روان و سلامت بدن در روزهای پرتنش و سوگواری
مدیر طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به افزایش فشارهای روانی در شرایط خاص و ایام سوگواری، بر ضرورت حفظ آرامش روان، اصلاح سبک زندگی و بهرهگیری از آموزههای طب ایرانی در کنار توصیههای علمی روانشناسان و روانپزشکان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت بهداشت، محمدرضا مهری اظهار کرد: در شرایطی که افراد با استرس و فشارهای روحی بیشتری مواجه هستند، در کنار بهرهگیری از توصیههای متخصصان حوزه سلامت روان، میتوان از ظرفیتها و آموزههای طب ایرانی نیز برای تقویت آرامش روانی و حفظ سلامت جسم استفاده کرد.
وی حفظ آرامش و مدیریت افکار را نخستین گام در کاهش تنشهای روانی دانست و افزود: توکل به خداوند متعال، بهرهمندی از ظرفیتهای معنوی همچون تلاوت قرآن کریم، دعا و توسل، میتواند نقش مؤثری در ایجاد آرامش و افزایش تابآوری روانی افراد داشته باشد.
مدیر طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به «شش اصل حفظ سلامتی» در طب ایرانی گفت: تنظیم ساعت خواب و بیداری، خوابیدن در ساعات ابتدایی شب، بیدار شدن در سحرگاه، انجام فعالیت بدنی متناسب با توان فرد و تمرین تنفس شکمی از مهمترین اصولی است که به حفظ سلامت جسم و روان کمک میکند.
مهری، حضور در طبیعت و بهرهگیری از رایحههای طبیعی را نیز در کاهش اضطراب مؤثر دانست و اظهار کرد: استشمام عطر گل سرخ، گلاب، بیدمشک، ریحان و همچنین رایحه میوههایی مانند سیب و به، میتواند در ایجاد آرامش روانی و کاهش تنشها نقش داشته باشد.
وی با تأکید بر اهمیت تغذیه مناسب افزود: مصرف میوههایی مانند سیب شیرین، به، گلابی، انار شیرین، لیمو و نارنج و همچنین استفاده از زعفران و هل در غذاها و دمنوشها، از جمله توصیههای طب ایرانی برای تقویت قلب و کاهش فشارهای روانی است.
مدیر طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین مصرف مربای سیب، به و بالنگ را مفید دانست و گفت: برخی دمنوشها مانند دمنوش سیب، به، گلگاوزبان، اسطوخودوس و بادرنجبویه نیز میتوانند در کاهش تنشهای روحی مؤثر باشند، اما مصرف آنها باید با نظر و تحت نظر متخصص طب ایرانی انجام شود.
مهری برای افرادی که احساس استرس، بیقراری یا افزایش حرارت بدن دارند، استفاده از شربت گلاب و شربت بهارنارنج را مفید دانست و افزود: ماساژ کف دست و پا نیز میتواند به ایجاد احساس آرامش و کاهش تنشهای روانی کمک کند.
وی در پایان با اشاره به نقش تغذیه در کیفیت خواب و آرامش روان تأکید کرد: افرادی که دچار اضطراب یا اختلال خواب هستند، بهتر است مصرف برخی مواد غذایی مانند باقلا، تره، کلم، عدس، شنبلیله و قهوه را کاهش دهند تا تعادل جسمی و روانی آنان در این شرایط بهتر حفظ شود.