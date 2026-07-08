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استقرار محیط بانان ۸ استان در اطراف جاده مرگ یوزپلنگ

استقرار محیط بانان ۸ استان در اطراف جاده مرگ یوزپلنگ
کد خبر : 1810566
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همزمان با افزایش تردد در محور ترانزیتی عباس‌آباد–میامی، طرح ملی پایش و حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با دستور شینا انصاری - معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست - آغاز شده است.

 

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، محیط‌بانان هشت استان کشور در قالب طرح ملی پایش و حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با بهره‌گیری از تجهیزات نوین حفاظتی، به‌صورت شبانه‌روزی در محور عباس‌آباد - میامی مستقر شده‌اند تا با پایش مستمر، از یوزپلنگ آسیایی و دیگر گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش حفاظت کنند و خطر تلفات جاده‌ای را کاهش دهند.

این اقدام با همکاری پلیس راه، همیاران و دوستداران محیط‌ زیست در حال اجراست و علاوه بر حفاظت میدانی، بر آگاه‌سازی رانندگان نسبت به رعایت سرعت مطمئنه و توجه به علائم هشداردهنده نیز تأکید دارد.

محور عباس‌آباد–میامی یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌ها و کریدورهای عبور یوزپلنگ آسیایی است؛ گونه‌ای که بقای آن به مشارکت همه دستگاه‌ها و همراهی مردم وابسته است.

«آهسته برانیم؛ شاید جان یک یوزپلنگ نجات پیدا کند.»

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