استقرار محیط بانان ۸ استان در اطراف جاده مرگ یوزپلنگ

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، محیط‌بانان هشت استان کشور در قالب طرح ملی پایش و حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با بهره‌گیری از تجهیزات نوین حفاظتی، به‌صورت شبانه‌روزی در محور عباس‌آباد - میامی مستقر شده‌اند تا با پایش مستمر، از یوزپلنگ آسیایی و دیگر گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش حفاظت کنند و خطر تلفات جاده‌ای را کاهش دهند.



این اقدام با همکاری پلیس راه، همیاران و دوستداران محیط‌ زیست در حال اجراست و علاوه بر حفاظت میدانی، بر آگاه‌سازی رانندگان نسبت به رعایت سرعت مطمئنه و توجه به علائم هشداردهنده نیز تأکید دارد.



محور عباس‌آباد–میامی یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌ها و کریدورهای عبور یوزپلنگ آسیایی است؛ گونه‌ای که بقای آن به مشارکت همه دستگاه‌ها و همراهی مردم وابسته است.

«آهسته برانیم؛ شاید جان یک یوزپلنگ نجات پیدا کند.»