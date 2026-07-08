پذیرایی و اسکان بیش از ۱۰ میلیون نفر در تهران از سوی مدیریت شهری

به گزارش ایلنا از روابط عمومی معاونت هماهنگی و امور مناطق، فروزنده با اعلام این خبر افزود: شهرداری تهران به عنوان متولی در کمیته اسکان و تغذیه زائران از چند روز قبل از مراسم بدرقه و تشییع، با بکار گیری تمامی ظریفت های موجود در پایتخت و نیز همکاری و همدلی مردم میهمان نواز پایتخت ظرفیت 4و نیم میلیون نفری برای اسکان زائران را فراهم ساخت که این امر با تجهیز 6 هزار نقطه در پایتخت به ویژه بوستان های بزرگ در مبادی ورودی تهران انجام شد.

فروزنده ادامه داد: برپایی بیش از 10 هزار چادر اسکان در 17 بوستان بزرگ پایتخت، برپایی زائر سرا ها و استقرار ستاد های اسکان در مبادی ورودی برای راهنمایی زائران، برپایی زائر شهر های مجهز در مناطق 22 گانه و نواحی 124 گانه، اسکان زائران در حسینیه ها، مدارس و دانشگاه ها با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، استفاده از ظرفیت میزبانی 150 هزار نفری اعلام شده از سوی شهروندان تهرانی و موارد دیگر سبب شد اسکان و زائران در بهترین شکل ممکن صورت پذیرد.

فروزنده در ادامه افزود: علاوه بر اسکان، تغذیه زائران نیز به عنوان یکی از رئوس برنامه های مدیریت شهری در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب مطرح بود که در این راستا زائران اسکان داده شده در مناطق 22 گانه (زائر شهر ها) در سه نوبت پذیرایی شدند و این در شرایطی است که در موکب های برپا شده در سرتاسر پایتخت پذیرایی از زائران تهرانی و نیز زائران شهر های استان های دیگر انجام شد.

فروزنده در پایان خاطرنشان ساخت: مدیریت شهری با هماهنگی با سایر دستگاه ها و نیز استفاده از ظرفیت های مردمی توانست پذیرایی و اسکان بیش از 10 میلیون نفر در تهران را انجام دهد و این در حالی است که همانند زمان جنگ انجام ماموریت های تعریف شده خللی در اجرای وظایف دیگر مدیریت شهری ایجاد نکرد.