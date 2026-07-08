نتایج درخشان تیم ملی المپیاد فیزیک ایران در مسابقات ISPhO

به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در این مسابقات هیربد فودازی مدال طلا و عنوان بهترین شرکت‌کننده در رویداد و بالاترین نمره تئوری را کسب کرد.

همچنین امیرسام گوهرپی دیگر عضو تیم، مدال طلای این رقابت‌ها را به گردن آویخت. کیان ضرابیان نیز موفق به کسب مدال نقره و محمد میرمحمدی با دستیابی به مدال برنز، کارنامه موفق تیم ایران در این رقابت‌ها را تکمیل کرد.

انتهای پیام/