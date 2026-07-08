اختلال موقت در تماس با سامانه ۱۱۵ به دنبال قطع فیبرنوری در بخشی از تهران

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان اورژانس تهران در توضیح بیشتر اعلام کرد: در پی بروز اختلال ناشی از قطع فیبر نوری در یکی از مناطق تهران، ممکن است تماس شهروندان با سامانه فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ یا اعزام ناوگان با کندی یا اختلال موقت همراه باشد.

با این حال، تمامی تماس‌های دریافتی در حال پاسخگویی بوده و روند انجام مأموریت‌های اورژانس استان تهران بدون وقفه ادامه دارد.

اورژانس استان تهران با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های عملیاتی و با همکاری شرکت مخابرات، در حال رفع این مشکل است و اقدامات لازم برای بازگشت کامل شبکه ارتباطی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در حال انجام است.

اورژانس استان تهران از شهروندان درخواست کرد ضمن حفظ آرامش، در صورت مواجهه با اختلال موقت، در برقراری تماس با سامانه ۱۱۵ شکیبا باشند.

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