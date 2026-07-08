به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، یوسف مقدمی اعلام کرد: عملیات اجتماعی در ایام مراسم وداع و تشییع رهبر شهید به شکل ویژه و گسترده‌ای به اجرا در آمد.

وی با تشریح ابعاد این عملیات اظهار داشت: فعالیت گشت‌های فوریت‌های خدمات اجتماعی از تاریخ ۱۲ تیرماه، یعنی یک روز پیش از آغاز مراسم وداع، آغاز شد و تا پایان مراسم تشییع ادامه یافت. در این بازه زمانی، در مجموع ۲۹۱ واحد گشت در مناطق مختلف شهر فعال بودند تا خدمات‌رسانی به اقشار آسیب‌پذیر را در حاشیه این مراسم حماسی تسهیل کنند.

مقدمی در ادامه به نتایج این عملیات اشاره کرد و افزود: در طی این مدت، ۱۷۲ فرد آسیب‌دیده شناسایی و مورد ساماندهی قرار گرفتند. شناسایی این افراد در دو محور صورت گرفت؛ بخشی از آن‌ها از طریق پیام‌های مردمی در سامانه "۱۳۷" شناسایی شدند و بخش دیگر توسط تیم‌های گشتی در جریان گشت‌زنی‌های میدانی مورد شناسایی قرار گرفتند.

وی در خصوص نوع خدمات ارائه شده تصریح کرد: با توجه به وضعیت هر فرد، اقدامات مقتضی صورت گرفت؛ به‌طوری که افراد بی‌سرپناه به مددسراها منتقل شدند و معتادان متجاهری که در این مناطق شناسایی شدند، جهت دریافت خدمات به مراکز «یاور شهر» هدایت و ساماندهی شدند.

انتهای پیام/