دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش:
«مدارس معارف» باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرند
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، با اشاره به مصوبه ساماندهی تنوع مدارس، گفت: اجرای سیاست کاهش تنوع مدارس با هدف تحقق عدالت آموزشی و کاهش تبعیض، در دستور کار قرار دارد.
به گزارش ایلنا از وزارت آموزش و پرورش، محمود امانی طهرانی، در گردهمایی معاونان آموزش متوسطه ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور، با تأکید بر ضرورت تدوین برنامهای جامع و پایدار برای نظام آموزش و سنجش در دوره متوسطه، اظهار کرد: بازطراحی دوره دوم متوسطه با همکاری سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و در تعامل با وزارت علوم در حال انجام است. این برنامه با هدف ایجاد پیوستگی بیشتر میان آموزش متوسطه و آموزش عالی، کاهش فاصله میان مدرسه و دانشگاه و طراحی مسیرهای آموزشی متناسب با استعدادهای دانشآموزان و نیازهای آینده کشور دنبال میشود.
وی افزود: در این چارچوب، مسیرهای آموزشی ویژه برای دانشآموزان مستعد در رشتههای علوم پایه، ریاضی و حوزههای مهارتی طراحی شده است تا ضمن پاسخگویی به نیازهای آینده کشور، زمینه افزایش انگیزه دانشآموزان برای ادامه تحصیل در این رشتهها فراهم شود.
دبیرکل شورای عالی آموزشوپرورش با اشاره به نقش «درسپژوهی» در ارتقای کیفیت آموزش، گفت: دبیرخانه ملی درسپژوهی که از سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرده، امروز با مشارکت گسترده معلمان سراسر کشور به یکی از جریانهای اثرگذار در بهبود کیفیت تدریس تبدیل شده است. تجربههای میدانی نشان میدهد ارتقای کیفیت آموزش زمانی محقق میشود که معلمان در فرآیند یادگیری حرفهای و تبادل تجربیات آموزشی مشارکت فعال داشته باشند.
وی همچنین بر نقش مدارس معارف در تربیت دانشآموزان متعهد و توانمند تأکید کرد و اظهار داشت: این مدارس ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه فعالیتهای فرهنگی، قرآنی و تربیتی دارند و لازم است بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرند. اطلاعرسانی مؤثر به دانشآموزان پایه نهم و خانوادهها برای معرفی ظرفیتهای این مدارس نیز ضروری است.
امانی طهرانی در ادامه، حفظ و توسعه مدارس ماندگار را از دیگر اولویتهای نظام تعلیم و تربیت برشمرد و گفت: مدارس ماندگار بخشی از هویت آموزشی کشور هستند و حمایت از آنها به تقویت سرمایههای فرهنگی و آموزشی کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی آموزشوپرورش درباره ساماندهی تنوع مدارس، تصریح کرد: اجرای سیاست کاهش تنوع مدارس با هدف تحقق عدالت آموزشی، کاهش تبعیض و فراهمسازی فرصتهای برابر برای همه دانشآموزان در دستور کار قرار دارد.
دبیرکل شورای عالی آموزشوپرورش همچنین از اصلاح آییننامه هیأت امنای مدارس خبر داد و افزود: در الگوی جدید، نقش مردم، خیران، اولیا، نخبگان و حامیان مدرسه در اداره و پشتیبانی مدارس تقویت میشود تا مشارکت مردمی به یکی از ارکان اصلی مدیریت مدارس تبدیل شود.
وی با تأکید بر نقش معاونان آموزش متوسطه استانها در تحقق برنامههای تحولی خاطرنشان کرد: شورای عالی آموزشوپرورش از ظرفیت فکری، تجربیات و پیشنهادهای مدیران و کارشناسان استانها در فرآیند تصمیمسازی و اجرای برنامههای تحولآفرین بهره خواهد گرفت تا این برنامهها با مشارکت همه ارکان نظام آموزشی به نتایج مطلوب برسد.