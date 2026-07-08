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انجام فعالیت بدنی سنگین در هوای گرم توصیه نمی‌شود

انجام فعالیت بدنی سنگین در هوای گرم توصیه نمی‌شود
کد خبر : 1810293
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یک فوق‌تخصص بیماری‌های کلیه و فشارخون، نسبت به افزایش خطر بروز عوارض قلبی‌ عروقی در بیماران مبتلا به فشارخون هنگام حضور در هوای گرم هشدار داد.

به گزارش ایلنا از وبدا، مریم میری قلعه‌نویی، با عنوان این مطلب که بیماران مبتلا به فشارخون باید داروهای خود را مطابق دستور پزشک مصرف کنند، گفت: مصرف یک وعده غذای سبک و پرهیز از مصرف بیش از حد نوشیدنی‌های کافئین‌دار مانند چای و قهوه، می‌تواند به کنترل بهتر فشارخون کمک کند.

وی بر اهمیت تأمین آب مورد نیاز بدن تأکید کرد و افزود: بیماران باید به‌صورت منظم و جرعه‌جرعه آب بنوشند و منتظر احساس تشنگی نمانند. همراه داشتن بطری آب، استفاده از لباس‌های سبک، گشاد و روشن، کلاه لبه‌دار و کرم ضدآفتاب و همچنین حضور در مکان‌های سایه‌دار، از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش خطر گرمازدگی است.

میری قلعه‌نویی ادامه داد: قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض نور مستقیم خورشید، به‌ ویژه بین ساعت ۱۰ صبح تا ۱۶ باید تا حد امکان اجتناب شود و افراد از ایستادن طولانی در یک نقطه خودداری کنند، زیرا گرما و برخی داروهای کاهنده فشار خون ممکن است باعث افت فشار، سرگیجه یا غش شود.

وی افزود: در صورت نیاز به پیاده‌روی طولانی، افراد باید در فواصل منظم استراحت کرده و پس از نشستن و بازیابی توان جسمی، مسیر خود را ادامه دهند. همچنین انجام فعالیت بدنی سنگین در هوای گرم توصیه نمی‌شود.

میری قلعه‌نویی گفت: بیمارانی که داروهای نیازمند نگهداری در دمای پایین را مصرف می‌کنند، باید شرایط مناسب نگهداری آنها را فراهم کنند.

این فوق‌تخصص بیماری‌های کلیه و فشارخون، تأکید کرد: بیماران هرگز نباید داروهای خود را به‌ صورت خودسرانه قطع یا مصرف آنها را تغییر دهند و در صورت بروز علائمی مانند سردرد شدید، سرگیجه، تپش قلب، درد قفسه سینه، تنگی نفس یا نشانه‌های گرمازدگی، باید در سریع‌ترین زمان ممکن به مرکز درمانی مراجعه کنند.

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