خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آخرین مهلت ثبت نمرات دانش‌آموزان پایه نهم ۲۰ تیر

آخرین مهلت ثبت نمرات دانش‌آموزان پایه نهم ۲۰ تیر
کد خبر : 1809976
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز فناوری اطلاعات آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه‌ای آخرین مهلت امکان ثبت نمرات دانش‌آموزان پایه نهم ـ جهت پردازش و صدور هدایت تحصیلی ـ را ۲۰ تیرماه اعلام کرد.

به گزارش ایلنا،   در این اطلاعیه آمده است: مدیران و دبیران متوسطه اول، تا ۲۰ تیر مهلت دارند نمرات دانش آموزان را در سامانه یکپارچه‌یِ دانش آموزی (سیدا) ثبت و یا اصلاح کنند.

در ادامه این اطلاعیه خطاب به مدیران و دبیران مقطع متوسطه اول آمده است: با توجه به ضرورت ثبت نمرات در سامـانه دانش آموزی، برای دانش‌آموزان این مقطع، جهت پردازش و صدور هدایت تحصیلی خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به رصد و رفع نقص نمرات در سیدا اقدام کنند. مهلت مذکور به منظور پردازش و صدور هدایت تحصیلی دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی