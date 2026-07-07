خانه



اجتماعی



آموزش ۱۶ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۹:۳۱

عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵

مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.