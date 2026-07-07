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عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵

عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵
کد خبر : 1809974
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مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا،   عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ اعلام شد.

در تمامی جداول، منظور از «سایر» عبارت است از:

۱-دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش.

۲-فارغ‌التحصیلان مدارس بین‌الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی.

۳-فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی.

۴-متقاضیانی که نمره خود را قبل از سال ۱۳۸۴ دریافت کرده‌اند.

۵-طلاب حوزه‌های علمیه.

 امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی، بر اساس دروس نظام آموزشی ۶-۳-۳ صورت می‌پذیرد.

جدول عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵

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