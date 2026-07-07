عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ اعلام شد.
در تمامی جداول، منظور از «سایر» عبارت است از:
۱-دانشآموزان و فارغالتحصیلان شاخههای فنیوحرفهای و کاردانش.
۲-فارغالتحصیلان مدارس بینالملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیشدانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی.
۳-فارغالتحصیلان و دانشآموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی.
۴-متقاضیانی که نمره خود را قبل از سال ۱۳۸۴ دریافت کردهاند.
۵-طلاب حوزههای علمیه.
امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی، بر اساس دروس نظام آموزشی ۶-۳-۳ صورت میپذیرد.
جدول عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵