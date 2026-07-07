بکارگیری ۱۰۴۲ نیروی انضباط شهری در مسیر تشییع برای جلوگیری از سد معبر

معاون خدمات شهری شهرداری تهران ادامه داد: در بخش ایمنی، ۱۱۵۰ دستگاه ماشین‌ آلات، ۱۶۰۰ نیروی انسانی و ۴۳۰ دستگاه تجهیزات تخصصی در طول مسیر مستقر شدند و ۱۰۰ نقطه مخاطره احتمالی نیز به‌ صورت مستمر پایش شد. همچنین عملیات مه‌پاشی و خنک‌سازی در طول مسیر و میدان آزادی با استفاده از واترجت، نردبان و سایر تجهیزات انجام گرفت تا شرایط مناسبی برای حضور عزاداران فراهم شود.

وی با بیان اینکه خدمات امدادی نیز به‌صورت ویژه پیش‌بینی شده بود، افزود: ۳۰ دستگاه آمبولانس در نقاط مختلف مستقر شدند و جانمایی این تجهیزات در ۱۳ بیمارستان و ۳ پایانه انجام گرفت تا در صورت نیاز خدمات درمانی و امدادی بدون وقفه ارائه شود.

گودرزی همچنین از حضور ۲۷۰۰ نیروی کارگری پشتیبان، بازپیرایی ۴۵ کیلومتر از مسیر تشییع و فضاسازی ۹۱۷ بوستان واقع در شعاع یک کیلومتری مسیر خبر داد و گفت: در حوزه انضباط شهری نیز ۳۰۰ خودروی عملیاتی، ۸۰ موتورسیکلت و ۱۰۴۲ نیروی انضباط شهری برای جلوگیری از سد معبر و تسهیل تردد عزاداران در مسیر مستقر بودند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: تمامی این اقدامات با هماهنگی قرارگاه خدمات شهری و مشارکت مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران انجام شد تا مراسم تشییع آقای شهید ایران با بالاترین سطح آمادگی، نظم و کیفیت خدمات شهری برگزار شود.