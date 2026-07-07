به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران؛ فعالیت تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران امروز سه شنبه 16 تیرماه به صورت نیمه وقت است.

بر اساس این گزارش خدمات‌رسانی تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران از ساعت 8 صبح تا 13 ظهر است.

از روز چهارشنبه 17 تیرماه فعالیت تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار به صورت سابق خواهد بود.

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