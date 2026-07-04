کاظمی: ۵ هزار مدرسه برای اسکان زائران آماده شد

به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی، در آیین وداع فرهنگیان و دانش‌آموزان شهر تهران با رهبر شهید در دبیرستان شهدای هفتم تیر، گفت: حضور گسترده مردم در این مراسم، پاسخی قاطع به دشمنان و نمادی از اقتدار، وحدت و وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.

وی با اشاره به اندوه سنگین ناشی از شهادت رهبر شهید، اظهار کرد: خیابان‌های شهر از روز گذشته مملو از مردمی است که در غم این مصیبت بزرگ عزادار هستند. این داغ برای ملت ایران و خانواده پرافتخار ایشان بسیار سنگین و جان‌سوز است، اما آنچه امروز اهمیت بیشتری دارد، نمایش وحدت و انسجام ملت ایران در این مقطع تاریخی است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: با اطمینان می‌گویم که در تاریخ بشریت، تشییعی با این عظمت و شکوه نظیر نخواهد داشت. مردم از امروز، فردا و تا پایان هفته در جای جای کشور، صحنه‌هایی بی‌نظیر و ماندگار خلق خواهند کرد و همین حضور پرشور، خود به انتقامی از دشمنان تبدیل خواهد شد.

وی ادامه داد: دشمن بزدل و پست‌فطرت امروز خواهد دید که با وجود همه جنایت‌ها و تلاش‌های مذبوحانه‌اش، بعثت و خیزش مردم مسیر دیگری را برای انقلاب اسلامی، کشور و انتقام خون مظلومان رقم خواهد زد.

وزیر آموزش و پرورش با ادای احترام به مردم، فرهنگیان و دانش‌آموزان حاضر در مراسم، گفت: امروز به صورت نمادین در اینجا و در سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب، خلف صالح امام و فرزندان انقلاب پیمان می‌بندیم که تا آخرین قطره خون از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی دفاع کنیم و راه امام، انقلاب و فرماندهان شهید را ادامه دهیم.

وی همچنین از مجموعه آموزش و پرورش سراسر کشور برای میزبانی از زائران قدردانی کرد و افزود: از مدیران، رؤسای مناطق، اعضای شورای معاونان، فرهنگیان و همه همکارانی که از چند روز گذشته برای آماده‌سازی فضاهای اسکان زائران تلاش کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در سطح کشور بیش از ۵ هزار مدرسه و حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار کلاس درس برای اسکان و پذیرایی از زائران و دلدادگان رهبر شهید آماده شده است تا خدمات لازم به شرکت‌کنندگان در این مراسم ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: حضور عظیم مردم در این مراسم، علاوه بر رقم زدن تشییعی تاریخی، جلوه‌ای از اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران و همبستگی ملت ایران در برابر جبهه استکبار خواهد بود و ان‌شاءالله ضربه‌ای سنگین به دشمنان وارد خواهد کرد.

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