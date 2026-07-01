پسر ۱۹ ساله، پسرعمهاش را کشت
فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری جوانی ۱۹ ساله که پس از یک مشاجره لفظی پسر عمه ٣٦ ساله خود را به قتل رسانده بود خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار "محمد قاسم طرهانی" بیان داشت: در پی تماس مردمی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری خونین ۲ جوان در یکی از روستاهای تاکستان، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان تاکستان قرار گرفت.
وی افزود: با حضور مأموران پلیس آگاهی در محل و انجام تحقیقات میدانی مشخص شد طی درگیری صورت گرفته جوانی ۳۶ ساله با ضربات سلاح سرد مصدوم و به بیمارستان منتقل شده که متاسفانه مصدوم به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده و فرد ضارب از محل متواری شده است.
فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: بلافاصله کارآگاهان با انجام اقدامات هوشمندانه و اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه قاتل شده و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی ضربتی وی را دستگیر کردند.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: قاتل ۱۹ ساله در تحقیقات اولیه به قتل پسرعمه ۳۶ ساله به علت مشاجره و درگیری لفظی ناشی از اختلافات قبلی افراز که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.