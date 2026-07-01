وی افزود: با حضور مأموران پلیس آگاهی در محل و انجام تحقیقات میدانی مشخص شد طی درگیری صورت گرفته جوانی ۳۶ ساله با ضربات سلاح سرد مصدوم و به بیمارستان منتقل شده که متاسفانه مصدوم به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده و فرد ضارب از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: بلافاصله کارآگاهان با انجام اقدامات هوشمندانه و اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه قاتل شده و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی ضربتی وی را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: قاتل ۱۹ ساله در تحقیقات اولیه به قتل پسرعمه ۳۶ ساله به علت مشاجره و درگیری لفظی ناشی از اختلافات قبلی افراز که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.