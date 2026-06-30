ماده واحده تعیین اصول حاکم بر تدوین اساسنامه سازمان اولیا و مربیان

به گزارش ایلنا از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، متن این مصوبه به شرح ذیل است:

وزارت آموزش و پرورش

سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان برنامه و بودجه

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده واحده «تعیین اصول حاکم بر تدوین اساسنامه سازمان اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه ۹۲۱ مورخ ۰۸‌/۰۷‌/۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۴۴ شورای معین این شورا به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ میگردد:

«ماده واحده- در راستای تحقق بندهای (۱)، (۲) و (۱۱) سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۵ مقام معظم رهبری و به منظور دستیابی به اهداف کلان (۲) و (۵) سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش و پیاده‌سازی راهبردهای کلان (۵) و (۸) سند مذکور؛ افزایش اعتماد متقابل بین خانواده‌ها و مدارس؛ توسعه مشارکت فعال و مؤثر خانواده‌ها در فرآیند آموزش و پرورش؛ تقویت نقش تربیتی خانواده در کنار نقش آموزشی و تربیتی مدرسه و ایجاد مرجعیت حرفه‌ای برای نقش تربیتی نهاد خانواده؛ «انجمن اولیا و مربیان» با تمهید تحقق اصول ذیل به عنوان اصول حاکم بر تدوین اساسنامه به «سازمان اولیاء و مربیان» با ماهیت حقوقی نهاد عمومی غیردولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش، ارتقاء می‌یابد.

اصول حاکم:

الف- استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت فرآیندها و منابع بدون افزایش بار تشکیلاتی با تأکید بر کاهش دیوانسالاری و توسعه مشارکت حداکثری و داوطلبانه خانواده‌ها در بستر سکوهای دیجیتال برای دریافت بازخورد و تقویت ارتباط و تعامل دوسویه بین اولیاء و مربیان، رصد برخط نمایه رشدی، تربیتی و تحصیلی و رصد سامانه‌محور مشارکت خانواده‌ها در آموزش و تربیت.

ب- هم‌افزایی و هم‌آوایی خانواده و مدرسه، شفافیت در دسترسی به اطلاعات آموزشی و عملکرد مدارس و حفظ حریم خصوصی؛ با تأکید بر تحقق حکمرانی مشارکتی و تبیین و شفافسازی مرز بین تعلیم و تربیت رسمی و غیررسمی و تدقیق نسبت میان خانواده و نظام رسمی تعلیم و تربیت، توسعه ابزارهای اثربخش نظارتی با مشارکت خانواده به عنوان ذی‌نفعان کلیدی برای ارتقاء سطح پاسخگویی مدارس و مسئولیت‌پذیری خانواده.

ج- توانمندسازی و ارتقاء سطح سواد و شایستگی‌های تربیتی والدین در راستای ایفاء نقش مؤثر در تربیت و آموزش فرزندان؛ با تأکید بر حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و ایجاد و تقویت مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده.

د- عدالت و پذیرش یا به رسمیت‌شناسی تنوع فرهنگی و اجتماعی خانواده‌ها جهت کاهش شکاف مشارکتی با تأکید بر نهادینه‌سازی مشارکت خانواده‌ها به عنوان حق و مسئولیت اجتماعی و فعال‌سازی و کاربست ظرفیت متنوع تخصصی و مهارتی والدین متناسب با نیازهای آموزشی و تربیتی.

و- پیوستگی و استمرار تعاملات هدفمند و نهادمند میان خانواده و مدرسه؛ با تأکید بر لزوم افزایش ضریب نفوذ و سهم آراء خانواده‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مدرسه با تأکید بر نقش‌آفرینی خانواده در عرصه‌های متنوع آموزشی، برنامه‌ریزی، مدیریت و ارزشیابی مدرسه و ارزیابی معلمان در راستای کاهش تمرکزگرایی آموزشی و حصول به شاخص‌های گذار از «نظام آموزشی متمرکز» به «الگوی خانواده-مدرسه-محله» با تغییر رویکرد از سازمان‌محوری به شبکه‌محوری با توجه به تحولات فناوری و رسانه.

ی- توسعه حرفه‌ای کارکنان مدارس برای تعامل مؤثر با خانوادهها و ایجاد مشارکت معنادار.

تبصره- وزارت آموزش و پرورش مکلف است سازوکارهای راهبری ستادی واحدهای تابعه سازمان مزبور را در چارچوبی شفاف و سازگار با ماهیت غیردولتی سازمان، مشخص و حداکثر ظرف مدت سه ماه با همکاری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، اساسنامه «سازمان اولیاء و مربیان» را در راستای تحقق اصول فوقالذکر، تدوین و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی، ارائه نماید».

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