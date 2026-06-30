چمران:
ضرورت همکاری گروههای داوطلب مردمی برای میزبانی از زائران؛ مساجد، مدارس و مراکز اسکان کافی نیست
رئیس شورای اسلامی شهر تهران بابیان اینکه مراسم تشییع پیکر امام شهید یک رستاخیز بزرگ برای مردم است، گفت: با هماهنگی تمام دستگاهها و شهرداری تهران برنامهریزی مفصلی صورت گرفته و حضور گروههای داوطلب مردمی برای میزبانی از زائران ضروری است. با این وجود به نظر میرسد مساجد، مدارس و مراکز اسکان کافی نباشد و نیاز است که مردم از زائران میزبانی کنند و مردم تهران سهم عمدهای در این زمینه دارند.
به گزارش ایلنا، مهدی چمران در حاشیه چهارصد و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز معاون قوه قضاییه در صحن حضور خواهد یافت، اظهار کرد: رئیس دیوان عالی کشور نیز روز یکشنبه هفته جاری در شورا حضور داشت و جلسات تخصصی با ایشان برگزار کرده و موارد تخصصی را مطرح کردیم.
وی با بیان اینکه رسیدگی به امتیازات و مسائل مربوط به جنگ و سرویس مدارس نیز در دستور جلسه قرار دارد، یادآور شد: نامگذاری چند معبر نیز در این جلسه انجام خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تشییع پیکر امام شهید، گفت: این مراسم یک رستاخیز بزرگ برای مردم است. با هماهنگی تمام دستگاهها و شهرداری تهران برنامهریزی مفصلی صورت گرفته و به تمام مواردی که به ذهن خطور میکند پرداخته شده است. البته حضور گروههای داوطلب مردمی برای میزبانی از زائران ضروری است. با این وجود به نظر می رسد مساجد، مدارس و مراکز اسکان کافی نباشد و نیاز است که مردم از زائران میزبانی کنند و مردم تهران سهم عمدهای در این زمینه دارند.
وی با بیان اینکه بخش عمده فعالیتها با مترو انجام خواهد شد، تصریح کرد: سرفاصلهها در مسیر کوتاهتر خواهد شد تا مردم سریعتر بتوانند به سمت مصلی تردد کنند. هرآنچه اتوبوس داریم را به کارخواهیم گرفت. پیشنهاد دادیم که اتوبوسهای سرویس ادارات را نیز مورد استفاده قرار دهیم. ونها و تاکسیها به صورت داوطلبانه استفاده خواهد شد.
وی با بیان اینکه قرار بر این شد که مسیر باز باشد تا منجر به ازدحام نشود، تصریح کرد: برای اولین بار در ۱۵ شهریور ۱۳۵۷ در راهپیمایی، ساکنان مسیر از مردم استقبال کردند و این استقبال بسیار کمککننده بود. آن زمان پیشبینی صورت نگرفته بود اما حالا از یک ماه قبل برنامهریزیها و پیشبینیهای لازم انجام شده است. اگر مردم به میدان بیایند و از زائران استقبال کنند یک حادثه مهم تاریخی رخ خواهد داد.
به گزارش شهر، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مناطق مختلف معین استانها هستند، گفت: شهرداری فضاهای مختلف خود را در اختیار قرار داده که زائران بتوانند در آنها مستقر شوند و این تقسیمبندی انجام شده که مردم سردرگم نشوند.
وی در مورد مسدود شدن ورودیهای شهر، یادآور شد: از مردم دعوت شده که در مراسم حضور پیدا کنند و نمیتوان معابر را مسدود کرد. مسئلهای که در این خصوص مطرح شد اشتباه بود.
چمران با تاکید بر اینکه میزان تورم رسمی در قیمتگذاری نرخ سرویس مدارس اهمیت دارد، تصریح کرد: باید شرایط بهگونهای باشد که رانندگان بتوانند از پس هزینهها بربیایند.