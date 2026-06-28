امضای توافقنامه توسعه همکاری دانشگاههای بهشتی و دوستی ملل مسکو
در حاشیه اجلاس وزیران علوم و رؤسای شبکه دانشگاهی سازمان همکاری شانگهای توافقنامه توسعه همکاری میان دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه دوستی ملل مسکو در چارچوب شبکه دانشگاهی این سازمان به امضا رسید.
به گزارش ایلنا از دانشگاه شهید بهشتی، این توافقنامه با هدف گسترش همکاریهای علمی و آموزشی میان دو دانشگاه و در راستای تقویت تعاملات دانشگاهی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای منعقد شد.
دانشگاه دوستی ملل مسکو، بهعنوان یکی از بزرگترین دانشگاههای روسیه با جامعهای گسترده از دانشجویان بینالمللی، دبیرخانه دائمی شبکه دانشگاهی سازمان همکاری شانگهای را بر عهده دارد.
بر اساس مفاد این توافقنامه، دو طرف در زمینه توسعه همکاریهای شبکهای، طراحی و اجرای برنامههای آموزشی مشترک و راهاندازی دورههای مشترک، بهویژه در مقطع کارشناسی ارشد، همکاری خواهند کرد.