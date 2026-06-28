خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امضای توافق‌نامه توسعه همکاری‌ دانشگاه‌های بهشتی و دوستی ملل مسکو

امضای توافق‌نامه توسعه همکاری‌ دانشگاه‌های بهشتی و دوستی ملل مسکو
کد خبر : 1805696
لینک کوتاه کپی شد.

در حاشیه اجلاس وزیران علوم و رؤسای شبکه دانشگاهی سازمان همکاری شانگهای توافق‌نامه توسعه همکاری میان دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه دوستی ملل مسکو در چارچوب شبکه دانشگاهی این سازمان به امضا رسید.

به گزارش ایلنا از دانشگاه شهید بهشتی، این توافق‌نامه با هدف گسترش همکاری‌های علمی و آموزشی میان دو دانشگاه و در راستای تقویت تعاملات دانشگاهی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای منعقد شد.

دانشگاه دوستی ملل مسکو، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های روسیه با جامعه‌ای گسترده از دانشجویان بین‌المللی، دبیرخانه دائمی شبکه دانشگاهی سازمان همکاری شانگهای را بر عهده دارد.

بر اساس مفاد این توافق‌نامه، دو طرف در زمینه توسعه همکاری‌های شبکه‌ای، طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی مشترک و راه‌اندازی دوره‌های مشترک، به‌ویژه در مقطع کارشناسی ارشد، همکاری خواهند کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی