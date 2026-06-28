دانشگاه دوستی ملل مسکو، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های روسیه با جامعه‌ای گسترده از دانشجویان بین‌المللی، دبیرخانه دائمی شبکه دانشگاهی سازمان همکاری شانگهای را بر عهده دارد.

بر اساس مفاد این توافق‌نامه، دو طرف در زمینه توسعه همکاری‌های شبکه‌ای، طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی مشترک و راه‌اندازی دوره‌های مشترک، به‌ویژه در مقطع کارشناسی ارشد، همکاری خواهند کرد.