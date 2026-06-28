به گزارش ایلنا، معاونت آموزش متوسطه با اشاره به ایام برگزاری امتحانات نهایی، اعلام کرد: با توجه به همزمانی فرآیند ثبت‌نام مدارس با برگزاری امتحانات نهایی، ضروری است خانواده‌ها در روزهای برگزاری آزمون‌ها از مراجعه به مدارسی که مرکز آزمون هستن، خودداری کنند تا تمرکز عوامل اجرایی بر برگزاری مطلوب امتحانات حفظ شود.