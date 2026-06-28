آموزش و پرورش:
در زمان امتحانات نهایی به مراکز آزمون برای ثبتنام مراجعه نکنید
معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیهای از خانوادهها خواست در ایام برگزاری امتحانات نهایی از مراجعه به مدارسی که مرکز آزمون هستند، خودداری کرده و در روزهایی که امتحانات نهایی برگزار نمیشود و پس از پایان امتحانات، برای ثبتنام دانشآموزان اقدام کنند.
به گزارش ایلنا، معاونت آموزش متوسطه با اشاره به ایام برگزاری امتحانات نهایی، اعلام کرد: با توجه به همزمانی فرآیند ثبتنام مدارس با برگزاری امتحانات نهایی، ضروری است خانوادهها در روزهای برگزاری آزمونها از مراجعه به مدارسی که مرکز آزمون هستن، خودداری کنند تا تمرکز عوامل اجرایی بر برگزاری مطلوب امتحانات حفظ شود.
بر اساس این اعلام، اولیای دانشآموزان میتوانند در روزهایی که امتحانات نهایی برگزار نمی شود و یا پس از پایان امتحانات نهایی با مراجعه به مدارس، مراحل ثبتنام فرزندان خود را انجام دهند.