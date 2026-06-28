آمادگی آموزش و پرورش برای مراسم تشییع رهبر شهید؛ تمهیدات گسترده برای اسکان و خدماترسانی
وزیر آموزشوپرورش در نشست ستاد هماهنگی مراسم تشییع رهبر شهید با تأکید بر بسیج کامل ظرفیتهای این وزارتخانه برای برگزاری باشکوه این مراسم از آمادگی مدارس، شبکه شاد، درمانگاهها، موکبهای دانشآموزی، اسکان زائران و اجرای برنامههای گسترده فرهنگی خبر داد و گفت: همه مدیران، معلمان، دانشآموزان و کارکنان آموزشوپرورش باید در این رویداد تاریخی و ملی حضوری فعال و مؤثر داشته باشند.
به گزارش ایلنا از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش، صبح امروز، یکشنبه هفتم تیرماه در نشست ستاد هماهنگی مراسم تشییع رهبر شهید که با حضور معاونان ستادی و بهصورت برخط با مدیران کل آموزش و پرورش پنج استان نقش آفرین در این مراسم برگزار شد، اظهار کرد: پنج استان بهصورت مستقیم و سایر استانها بهصورت غیرمستقیم در برگزاری این مراسم نقشآفرینی خواهند کرد و همه بخشهای آموزشوپرورش باید با حداکثر آمادگی پای کار باشند.
وی با بیان اینکه مأموریتهای آموزشوپرورش در این ایام در دو محور «آموزش، دانشآموزی و کنشگری» و «خدماترسانی» دنبال میشود، افزود: پویشهای مختلفی با محوریت این مراسم طراحی شده که از جمله آنها پویش «آخرین وداع دانشآموزان با رهبر شهید» است و انتظار میرود دانشآموزان، معلمان و فرهنگیان نقشآفرینی گستردهای در این حرکت فرهنگی داشته باشند.
وزیر آموزشوپرورش، کنشگری معلمان و دانشآموزان را از مهمترین محورهای این برنامه دانست و تصریح کرد: لازم است با انسجام و هماهنگی بیشتر، مشارکت فرهنگی و اجتماعی مدارس در این رویداد افزایش یابد.
کاظمی همچنین بر اهمیت خدماترسانی به زائران تأکید کرد و گفت: ادارهکل آموزشوپرورش استانها موظفاند امکانات اسکان و خدمات مورد نیاز را فراهم کنند و وسایل نقلیه نیز برای جابهجایی افرادی که از استانهای مختلف در مراسم حضور پیدا میکنند، در خدمت زائران قرار گیرد.
وی شبکه شاد را بزرگترین شبکه ارتباطی میان آموزشوپرورش، دانشآموزان و خانوادهها دانست و افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت این شبکه برای اطلاعرسانی، فعالیتهای فرهنگی، تبلیغی، راهنمای مسیر، هماهنگی برنامهها و همچنین پوشش زنده مراسم در دستور کار قرار دارد.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به پیشبینی حضور بیش از ۲۰ میلیون نفر در مراسم تشییع، اظهار کرد: آموزشوپرورش برای اسکان زائران برنامهریزی گستردهای انجام داده و ظرفیت اسکان گستردهای در مدارس و مراکز آموزشی پیشبینی شده است.
وی از تدوین دستورالعمل فرهنگی ویژه این مراسم خبر داد و افزود: اجرای سرود سههزار نفری دانشآموزان در مصلی تهران، راهاندازی موکبهای دانشآموزی با محوریت خود دانشآموزان، اجرای پویش «آخرین وداع دانشآموزان با رهبر شهید» و تشکیل هیئتهای دانشآموزی در تمامی مناطق آموزشی از جمله برنامههای فرهنگی پیشبینیشده است.
کاظمی تأکید کرد: تمامی درمانگاههای وابسته به آموزشوپرورش در تهران بهصورت کامل و بدون فعالیت شیفتی در ایام برگزاری مراسم آماده خدمترسانی به زائران باشند.