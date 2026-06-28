به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، صبح امروز، یکشنبه هفتم تیرماه در نشست ستاد هماهنگی مراسم تشییع رهبر شهید که با حضور معاونان ستادی و به‌صورت برخط با مدیران کل آموزش و پرورش پنج استان نقش آفرین در این مراسم برگزار شد، اظهار کرد: پنج استان به‌صورت مستقیم و سایر استان‌ها به‌صورت غیرمستقیم در برگزاری این مراسم نقش‌آفرینی خواهند کرد و همه بخش‌های آموزش‌وپرورش باید با حداکثر آمادگی پای کار باشند.

وی با بیان این‌که مأموریت‌های آموزش‌وپرورش در این ایام در دو محور «آموزش، دانش‌آموزی و کنشگری» و «خدمات‌رسانی» دنبال می‌شود، افزود: پویش‌های مختلفی با محوریت این مراسم طراحی شده که از جمله آن‌ها پویش «آخرین وداع دانش‌آموزان با رهبر شهید» است و انتظار می‌رود دانش‌آموزان، معلمان و فرهنگیان نقش‌آفرینی گسترده‌ای در این حرکت فرهنگی داشته باشند.

وزیر آموزش‌وپرورش، کنشگری معلمان و دانش‌آموزان را از مهم‌ترین محورهای این برنامه دانست و تصریح کرد: لازم است با انسجام و هماهنگی بیشتر، مشارکت فرهنگی و اجتماعی مدارس در این رویداد افزایش یابد.

کاظمی همچنین بر اهمیت خدمات‌رسانی به زائران تأکید کرد و گفت: اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان‌ها موظف‌اند امکانات اسکان و خدمات مورد نیاز را فراهم کنند و وسایل نقلیه نیز برای جابه‌جایی افرادی که از استان‌های مختلف در مراسم حضور پیدا می‌کنند، در خدمت زائران قرار گیرد.

وی شبکه شاد را بزرگ‌ترین شبکه ارتباطی میان آموزش‌وپرورش، دانش‌آموزان و خانواده‌ها دانست و افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت این شبکه برای اطلاع‌رسانی، فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغی، راهنمای مسیر، هماهنگی برنامه‌ها و همچنین پوشش زنده مراسم در دستور کار قرار دارد.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به پیش‌بینی حضور بیش از ۲۰ میلیون نفر در مراسم تشییع، اظهار کرد: آموزش‌وپرورش برای اسکان زائران برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام داده و ظرفیت اسکان گسترده‌ای در مدارس و مراکز آموزشی پیش‌بینی شده است.

وی از تدوین دستورالعمل فرهنگی ویژه این مراسم خبر داد و افزود: اجرای سرود سه‌هزار نفری دانش‌آموزان در مصلی تهران، راه‌اندازی موکب‌های دانش‌آموزی با محوریت خود دانش‌آموزان، اجرای پویش «آخرین وداع دانش‌آموزان با رهبر شهید» و تشکیل هیئت‌های دانش‌آموزی در تمامی مناطق آموزشی از جمله برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده است.

کاظمی تأکید کرد: تمامی درمانگاه‌های وابسته به آموزش‌وپرورش در تهران به‌صورت کامل و بدون فعالیت شیفتی در ایام برگزاری مراسم آماده خدمت‌رسانی به زائران باشند.

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