استقبال از زائران امام شهید در سازمان بهزیستی

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان بهزیستی کشور؛ علیرضا انجلاسی معاون توسعه منابع و مدیریت سازمان بهزیستی کشور با اعلام خبر جلسه ستاد ملی تشییع قائد شهید، صبح روز شنبه ۶ تیرماه جاری در ساختمان ستاد بهزیستی کشور برگزار شد، گفت :دومین جلسه ستاد ملی تشییع قائد شهید با حضور رئیس و دبیر این ستاد و همچنین فرماندهان پایگاه‌های بسیج بهزیستی شهرستانهای استان تهران جهت هماهنگی اجرای استقبال از زائران امام شهید در محل سازمان برگزار شد.