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انتصاب اعضای شورای راهبری مرکز ملی مطالعات سلامت اداری

انتصاب اعضای شورای راهبری مرکز ملی مطالعات سلامت اداری
کد خبر : 1802849
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رئیس جهاددانشگاهی با صدور احکامی، اعضای شورای راهبری مرکز ملی مطالعات سلامت اداری را برای مدت سه سال منصوب کرد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی جهاددانشگاهی، علی منتظری به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی این نهاد، با صدور احکامی اعضای شورای راهبری مرکز ملی مطالعات سلامت اداری را منصوب کرد.

بر اساس این احکام، سیدعبدالحمید احمدی، زهرا شیخی، مهدی باصولی، علی رنجبرکی، محمدامین کیخا فرزانه، حسین منّتی، شاهرخ اسدی و ولی رستمی به مدت سه سال به عنوان اعضای شورای راهبری این مرکز منصوب شدند.

مرکز ملی مطالعات سلامت اداری در جهاددانشگاهی به عنوان یکی از کانون‌های تخصصی در راستای تبیین و ترویج فرهنگ سلامت اداری، حکمرانی شفاف، مدیریت تعارض منافع و پیشگیری از فساد، با بهره‌مندی از خرد جمعی و تدابیر راهبردی صاحب‌نظران فعالیت می‌کند.

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