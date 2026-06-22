رفع تصرف ۵۰ واحد تجاری و خدماتی متعلق به شهرداری

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان نوسازی شهرداری تهران، علی‌اصغر کمالی‌زاده با اعلام این خبر گفت: در اجرای دستور قضایی صادرشده از سوی معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۷ و با هدف صیانت از حقوق و اموال عمومی، عملیات خلع ید و رفع تصرف تعدادی از املاک متعلق به سازمان نوسازی شهر تهران انجام شد.

وی افزود: این عملیات با حضور فرمانده و عوامل یگان حفاظت سازمان نوسازی و با مشارکت نمایندگان اداره بهره‌برداری و درآمد، اداره املاک و امور قراردادها، اداره حقوقی، مجموعه رفاهی شهید شهریاری، مجتمع تجاری سهند و مجموعه بریانک پلازا به اجرا درآمد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران ادامه داد: در جریان این اقدام، ۵۰ باب واحد تجاری و خدماتی که در تصرف بهره‌برداران قرار داشت، بدون بروز هرگونه خسارت مالی یا جانی و با رعایت کامل ضوابط قانونی، تخلیه و پلمپ شد.

کمالی‌زاده با تأکید بر ضرورت حفاظت از دارایی‌های عمومی خاطرنشان کرد: سازمان نوسازی شهرداری تهران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و قضایی، از هرگونه تضییع حقوق سازمان و اموال عمومی جلوگیری کرده و در این مسیر با جدیت اقدامات لازم را دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/