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فراخوان مشمولان اعزامی تیرماه

فراخوان مشمولان اعزامی تیرماه
کد خبر : 1801992
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سازمان نظام وظیفه عمومی فراجا در خصوص فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی تیرماه امسال اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا، سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد: کلیه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ تیر ماه سال ۱۴۰۵دریافت کرده اند، می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ محل مراجعه ویا معرفی نامه به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج درآن اقدام کنند.

مشمولان اعزامی می بایست از تاریخ یکم تا هفتم تیر ماه با در دست داشتن برگ اعزام به خدمت، معرفی نامه مراکز آموزش، برگ واکسن مننژیت و دوگانه به محل ومرکز آموزش که برای آنان تعیین گردیده است مراجعه کنند.

بر اساس این اطلاعیه مشمولان می بایست در روز اعزام به خدمت، مدارک مندرج در برگ معرفی نامه را به همراه کارت تلفن همگانی که ازطریق مخابرات استان ها تهیه شده را همراه داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه ،ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.

حضور نیافتن به موقع در زمان و محل های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

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