در ۷۲ ساعت گذشته انجام شد؛
امدادرسانی به بیش از ۳۷۰۰ نفر
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر، از ارائه خدمات گسترده امدادی در حوادث ۷۲ ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر گفت: از ۲۷ تا ۲۹ خرداد، نیروهای عملیاتی هلالاحمر در ۳۲۱ حادثه در سراسر کشور حضور یافته و به حادثهدیدگان امدادرسانی کردند.
کبادی با اشاره به آمار خدمات ارائه شده در حوادث ۷۲ ساعت گذشته افزود: در این مدت ۵۳۹ نفر مصدوم شدند که از این تعداد ۱۹۶ نفر پس از انجام اقدامات اولیه توسط امدادگران به مراکز درمانی منتقل شدند و ۷۰ نفر نیز به صورت سرپایی خدمات درمانی دریافت کردند. همچنین ۳۴ نفر از مصدومان در عملیاتهای نجات فنی و رهاسازی از شرایط خطرناک نجات یافتند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر ادامه داد: در مجموع به ۳ هزار و ۷۵۰ نفر امدادرسانی شد که شامل اسکان اضطراری ۶۰ نفر، انتقال ۶۷ نفر به اماکن امن و توزیع اقلام امدادی میان ۳ هزار و ۶۲۹ نفر بوده است. همچنین نیروهای امدادی نسبت به تخلیه آب از ۲۶ واحد مسکونی اقدام کردند.
وی ادامه داد: در اجرای این عملیاتها، یکهزار و ۴۸۳ نیروی عملیاتی در قالب ۴۸۰ تیم امدادی در نقاط .مختلف کشور بهکارگیری شدند تا خدمات لازم را به حادثهدیدگان ارائه کنند.