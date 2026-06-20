قتل در درگیری عاشقانه

به گزارش ایلنا، سرهنگ مرتضی معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، گفت: صبح روز ۲۷ خرداد، وقوع یک فقره قتل در محدوده کلانتری ۱۶۱ ابوذر به بازپرس ویژه قتل اعلام و موضوع به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.

وی افزود: بلافاصله تیم بررسی صحنه جرم به همراه کارآگاهان اداره دهم، کارشناسان مرکز تشخیص هویت، بازپرس ویژه قتل و پزشکی قانونی در محل حاضر شده و بررسی‌های اولیه نشان داد مقتول مردی ۳۱ ساله، مجرد و دارای شغل آزاد بوده که بر اثر اصابت جسم نوک‌تیز به ناحیه قفسه سینه جان خود را از دست داده است.

نثاری ادامه داد: در ادامه تحقیقات مشخص شد مقتول به دلیل اختلاف و رقابت عاطفی با دو برادر وارد درگیری شده و در جریان این نزاع، یکی از متهمان با وارد کردن ضربه چاقو به سینه وی، موجب مرگ او در مسیر انتقال به بیمارستان شده است.

وی تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هویت هر دو متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در جنوب تهران دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی منتقل شدند.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: متهم اصلی در بازجویی‌های تخصصی به ارتکاب قتل اعتراف کرده و انگیزه خود را اختلاف عاطفی و ارتباط مقتول با دوست دخترش عنوان کرده است.

نثاری خاطرنشان کرد: با دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران، متهم اصلی با قرار بازداشت موقت و متهم دیگر با قرار وثیقه در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته‌اند و تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.