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کمبود ۲.۵ میلیارد دلاری منابع ارزی دارو/ ناچاریم بخشی از ارز دارو را حذف کنیم

کمبود ۲.۵ میلیارد دلاری منابع ارزی دارو/ ناچاریم بخشی از ارز دارو را حذف کنیم
کد خبر : 1801723
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مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اعلام کرد: قیمت‌گذاری داروهای OTC (بدون نسخه) انجام شده و طی روزهای آینده دیگر به‌صورت آزاد نخواهند بود؛ بلکه قیمت‌ها توسط سازمان تعیین شده و بر اساس سامانه «تی‌تک» اعمال می‌شود.

به گزارش ایلنا، اکبر عبداللهی اصل درباره نحوه قیمت‌گذاری توضیح داد: از کارخانه‌های داروسازی، برخلاف نظر تعزیرات و بازرسی کل کشور، خواسته شده که بر روی داروها قیمت درج نکنند؛ چرا که با تغییر قیمت‌ها، اختلافاتی در داروخانه‌ها ایجاد می‌شود. با این حال، برخی شرکت‌ها همچنان اقدام به درج قیمت می‌کنند.

وی افزود: بنابراین اگر شرکتی قیمت دارو را روی جعبه درج کرده باشد، داروخانه موظف است آن را به همان نرخ درج‌شده عرضه کند و در صورتی که قیمت روی جعبه درج نشده باشد، ملاک قیمت بر اساس سامانه «تی‌تک» خواهد بود.

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو همچنین به وضعیت منابع ارزی و تأمین دارو اشاره کرد و گفت: ۳ میلیارد دلار برای ارز دارو، تجهیزات و شیرخشک در نظر گرفته شده، در حالی که نیاز کشور حدود ۵.۵ میلیارد دلار است؛ بنابراین ناچاریم بخشی از ارز دارو را حذف کنیم. در حال حاضر حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد داروهای تولید داخل، ارز دولتی دریافت نمی‌کنند که بر قیمت‌ها اثر گذاشته است.

عبداللهی با اشاره به روند پرداخت‌ها در طرح دارویار تصریح کرد: برخلاف سال ۱۴۰۱ که سازمان غذا و دارو ارز ترجیحی دارو را حذف و با همکاری سازمان برنامه و بودجه مابه‌التفاوت قیمت‌ها در قالب طرح «دارویار» پرداخت شد، در حال حاضر رقم این طرح بدون تغییر باقی مانده است.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ بودجه این طرح ۸۵ همت بود که برای تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزار تومانی در نظر گرفته شده بود، اما اکنون در شرایط تبدیل ارز ۲۸ هزار تومانی به ۱۷۰ هزار تومانی بودجه طرح دارویار تغییر نکرده و پرداخت نمی‌شود.

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