خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نحوه واردات اتوبوس‌های برقی جدید به کشور

نحوه واردات اتوبوس‌های برقی جدید به کشور
کد خبر : 1801714
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران درخصوص نحوه واردات اتوبوس‌های برقی جدید به کشور و ناوگان اتوبوسرانی پایتخت توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، سیدمحمد آقامیری با اعلام اینکه یک قرارداد کلی برای واردات دو هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی با شرکت چینی منعقد شده است، گفت: از این تعداد بیش از ۵۰۰ دستگاه وارد شده و مابقی باقی مانده است.

وی همچنین تصریح کرد: برای واردات دیگر دستگاه‌ها باید توافق‌ها و تخصیص ارز صورت بگیرد که با توجه به شرایط فعلی اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

به گزارش شهر، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه واردات اتوبوس‌های جدید نیازمند تخصیص ارز است، خاطرنشان کرد: توافق‌های جدید، هماهنگی با طرف چینی، تخصیص ارز و واریز هزینه خرید اتوبوس‌ها زمان‌بر است و با توجه به وقوع جنگ در ایام اخیر، شرایط برای اقدام در این زمینه فراهم نبود.

آقامیری با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز اعتبار لازم برای خرید اتوبوس پیش‌بینی شده است، یادآور شد: با وجود تخصیص اعتبار در سالهای گذشته هنوز تعهدات شرکت‌های تولیدکننده داخلی عملیاتی نشده است. برای واردات نیز بودجه در نظر گرفته‌ایم و نیاز است که دولت در زمینه تخصیص ارز با شهرداری همکاری کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی