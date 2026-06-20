بارش پراکنده در شمال کشور

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی پنج روز آینده در ارتفاعات استان‌های ساحلی دریای خزر، بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود و در سایر مناطق کشور در این مدت بارندگی قابل توجهی نخواهیم داشت.

همچنین در پنج روز آینده، در شمال شرق و شرق کشور و دامنه‌های جنوبی البرز شرقی، در برخی ساعات وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست.

سازمان هواشناسی اعلام کرد که طی سه روز آینده، شرق دریای عمان مواج خواهد بود. علاوه بر این، دریای خزر نیز در روز‌های یکشنبه و دوشنبه مواج پیش‌بینی می‌شود.

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