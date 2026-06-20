خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

بارش پراکنده در شمال کشور

بارش پراکنده در شمال کشور
کد خبر : 1801690
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی از تداوم جوی پایدار در بیشتر مناطق کشور طی پنج روز آینده خبر داد و اعلام کرد در ارتفاعات استان‌های ساحلی خزر بارش پراکنده و در شرق و شمال شرق کشور وزش باد شدید و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی پنج روز آینده در ارتفاعات استان‌های ساحلی دریای خزر، بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود و در سایر مناطق کشور در این مدت بارندگی قابل توجهی نخواهیم داشت.

همچنین در پنج روز آینده، در شمال شرق و شرق کشور و دامنه‌های جنوبی البرز شرقی، در برخی ساعات وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست.

سازمان هواشناسی اعلام کرد که طی سه روز آینده، شرق دریای عمان مواج خواهد بود. علاوه بر این، دریای خزر نیز در روز‌های یکشنبه و دوشنبه مواج پیش‌بینی می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی