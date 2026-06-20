سازمان هواشناسی اعلام کرد:
بارش پراکنده در شمال کشور
سازمان هواشناسی از تداوم جوی پایدار در بیشتر مناطق کشور طی پنج روز آینده خبر داد و اعلام کرد در ارتفاعات استانهای ساحلی خزر بارش پراکنده و در شرق و شمال شرق کشور وزش باد شدید و گرد و خاک پیشبینی میشود.
به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی پنج روز آینده در ارتفاعات استانهای ساحلی دریای خزر، بارشهای پراکنده پیشبینی میشود و در سایر مناطق کشور در این مدت بارندگی قابل توجهی نخواهیم داشت.
همچنین در پنج روز آینده، در شمال شرق و شرق کشور و دامنههای جنوبی البرز شرقی، در برخی ساعات وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست.
سازمان هواشناسی اعلام کرد که طی سه روز آینده، شرق دریای عمان مواج خواهد بود. علاوه بر این، دریای خزر نیز در روزهای یکشنبه و دوشنبه مواج پیشبینی میشود.