نشست آنلاین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با دبیر اجرایی برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد برگزار شد
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست آنلاین با دبیر اجرایی برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد (UNEP)، ضمن تشریح پیامدهای زیستمحیطی حملات اخیر به ایران، بر لزوم حمایت جامعه جهانی از محیطزیست در شرایط جنگی، مستندسازی خسارتها و پیگیری حقوقی عاملان این حملات تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در نشست آنلاین با اینگر اندرسون، دبیر اجرایی برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد (UNEP)، ضمن تشریح پیامدهای زیستمحیطی حملات اخیر به ایران، بر ضرورت حمایت نهادهای بینالمللی از محیطزیست در شرایط جنگی، مستندسازی خسارتها و پیگیری حقوقی عاملان این حملات تأکید کرد.
در این نشست، انصاری با اشاره به حملات صورتگرفته به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب، مخازن سوخت، تأسیسات پتروشیمی و واحدهای صنعتی کشور، اظهار داشت: این حملات موجب آتشسوزیهای گسترده، انتشار آلایندههای سمی و گازهای گلخانهای، آلودگی آب و خاک، تخریب اکوسیستمهای طبیعی و آسیب جدی به تنوع زیستی کشور شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه «محیطزیست قربانی خاموش جنگ است و هیچ توان دفاعی در برابر حملات نظامی ندارد»، خواستار ایفای نقش فعالتر سازمان ملل متحد و بهویژه UNEP در حمایت از محیطزیست در جریان مخاصمات شد.
وی همچنین از برنامه جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری حقوقی این خسارتها در مجامع بینالمللی و مطالبه جبران خسارات وارده خبر داد و بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای UNEP در برگزاری دورههای آموزشی مستندسازی خسارتهای زیستمحیطی و حمایت از بازسازی پس از جنگ تأکید کرد.
در ادامه، اینگر اندرسون، دبیر اجرایی برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد، ضمن ابراز تأسف عمیق از خسارتهای واردشده و محکوم کردن حملات به مناطق حفاظتشده و تأسیسات زیستمحیطی ایران، از تلاشهای این نهاد برای حمایت از روند برقراری آتشبس خبر داد.
وی همچنین اعلام کرد گروه فنی UNEP با هماهنگی برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، آمادگی دارد دورههای آموزشی تخصصی در زمینه مستندسازی خسارتهای زیستمحیطی ناشی از جنگ را برای کارشناسان ایرانی برگزار کرده و مشاورههای فنی لازم را ارائه دهد.
انصاری در ادامه با دعوت رسمی از تیم فنی UNEP برای حضور میدانی در ایران، تأکید کرد ارزیابی دقیق خسارتهای زیستمحیطی مستلزم بازدید کارشناسان بینالمللی از مناطق آسیبدیده است و سازمان حفاظت محیط زیست آمادگی کامل برای همکاری و تسهیل این مأموریت را دارد. دبیر اجرایی UNEP نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد، از بررسی سازوکارهای لازم برای اعزام هیأت کارشناسی به ایران خبر داد.
در پایان این نشست مقرر شد گروهی از کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست بهعنوان نقطه تماس با دبیرخانه UNEP معرفی شوند و سفارت جمهوری اسلامی ایران در کنیا نیز هماهنگیهای لازم را از طریق مجاری دیپلماتیک پیگیری کند.
این همکاریها در چارچوب مسئولیتهای سازمان ملل متحد برای حمایت از کشورهای آسیبدیده از درگیریهای مسلحانه و با هدف مستندسازی، ارزیابی و جبران خسارتهای زیستمحیطی انجام خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران نیز پیگیری حقوقی این خسارتها را از مسیرهای بینالمللی در دستور کار خود قرار داده است.