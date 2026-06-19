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حضور وزیر آموزش و پرورش در جمع داوطلبان آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی مشهد

حضور وزیر آموزش و پرورش در جمع داوطلبان آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی مشهد
کد خبر : 1801439
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​وزیر آموزش و پرورش صبح امروز با حضور در دبیرستان زینبیه ناحیه 2 مشهد، به عنوان یکی از حوزه‌های برگزاری آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و نمونه دولتی، از نزدیک در جریان روند اجرای این آزمون سراسری قرار گرفت و از بخش‌های مختلف این حوزه امتحانی بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،‌ علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در این بازدید ضمن حضور در محل استقرار داوطلبان و گفت‌وگو با مسئولان اجرایی، مراقبان و دست‌اندرکاران برگزاری آزمون، نحوه اجرای فرآیندهای اجرایی، رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های آزمون، شرایط برگزاری و اقدامات پیش‌بینی شده برای ایجاد فضایی آرام و مناسب برای دانش‌آموزان را مورد بررسی قرار داد.

وی در جریان این بازدید، بر ضرورت برگزاری دقیق، سالم و عادلانه آزمون‌های ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی تأکید کرد و تلاش عوامل اجرایی در فراهم‌سازی شرایط مطلوب برای حضور داوطلبان را شایسته تقدیر دانست.

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