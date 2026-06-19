حضور وزیر آموزش و پرورش در جمع داوطلبان آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی مشهد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،‌ علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در این بازدید ضمن حضور در محل استقرار داوطلبان و گفت‌وگو با مسئولان اجرایی، مراقبان و دست‌اندرکاران برگزاری آزمون، نحوه اجرای فرآیندهای اجرایی، رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های آزمون، شرایط برگزاری و اقدامات پیش‌بینی شده برای ایجاد فضایی آرام و مناسب برای دانش‌آموزان را مورد بررسی قرار داد.



وی در جریان این بازدید، بر ضرورت برگزاری دقیق، سالم و عادلانه آزمون‌های ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی تأکید کرد و تلاش عوامل اجرایی در فراهم‌سازی شرایط مطلوب برای حضور داوطلبان را شایسته تقدیر دانست.