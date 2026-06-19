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بازسازی آسیب‌های جزیی مناطق آسیب دیده تهران در ایستگاه آخر

بازسازی آسیب‌های جزیی مناطق آسیب دیده تهران در ایستگاه آخر
کد خبر : 1801339
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رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران با اعلام اینکه بیش از ۹۵ درصد آسیب‌های جزیی و متوسط مناطق آسیب‌دیده پایتخت در جنگ تحمیلی سوم برطرف شده است، گفت: موارد باقی‌مانده عمدتاً به اختلاف نظر ساکنان درباره نحوه بازسازی مربوط است.

به گزارش ایلنا، سید احمد علوی تصریح کرد: طبق آخرین گزارشی که از سوی شهرداران مناطق ارائه شده، بیش از ۹۵ درصد آسیب‌هایی که در دسته جزئی و متوسط قرار داشتند، شامل مواردی مانند در، پنجره، شیشه و موضوعاتی که باید در کوتاه‌مدت برطرف می‌شد، انجام شده است.

وی افزود: بخشی از موارد باقی‌مانده به توافق خود ساکنان بازمی‌گردد؛ چراکه در برخی ساختمان‌ها تعدادی از ساکنان معتقد بودند باید کل ساختمان تخریب و نوسازی شود و برخی دیگر انجام تعمیرات جزیی را کافی می‌دانستند.

علوی ادامه داد: در بخش تخریب و نوسازی نیز برای اکثر ساختمان‌ها پرونده تشکیل شده و طبقات اضافه‌ای که قرار بود برای برخی ساختمان‌ها در نظر گرفته شود، اختصاص یافته و موارد باقی‌مانده بیشتر مربوط به ساختمان‌هایی است که ساکنان هنوز به توافق نرسیده‌اند یا در برخی موارد به دلیل وجود مستأجران، وضعیت حقوقی و تصمیم‌گیری نهایی مشخص نشده است.
رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران درباره پرداخت ودیعه، وام و کمک‌هزینه‌ها نیز گفت: این روند در حال انجام است، اما درباره تفاوت مبالغ پرداختی باید توجه داشت که ارقام بر اساس کارشناسی تعیین می‌شود و تلاش ما این است که کارشناسی‌ها واقعی باشد تا افرادی که آسیب دیده‌اند بتوانند متناسب با منزل آسیب‌دیده خود، امکان اسکان داشته باشند؛ چراکه هزینه ودیعه در مناطق مختلف تهران متفاوت است.

علوی درباره خسارت اثاثیه نیز اظهار کرد: میزان خسارت اثاثیه بر اساس کارشناسی تعیین می‌شود و سقف پرداختی برای این بخش ۴۰۰ میلیون تومان است، اما ممکن است رقم نهایی در هر پرونده متفاوت باشد.

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