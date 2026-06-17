رئیس سازمان محیط زیست:
سازمان حفاظت محیط زیست مخالف توسعه نیست
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه این سازمان مخالف توسعه نیست، گفت: آنچه سازمان حفاظت محیط زیست با آن مخالفت میکند، توسعه ناپایداری است که پیامدهای آن امروز در قالب بحرانهایی همچون آلودگی هوا، کمبود منابع آب، فرونشست زمین، گرد و غبار و مدیریت نامناسب پسماندها در کشور مشاهده میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان که در سالن جلسات پیامبر اعظم (ص) استانداری زنجان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی، شهدای محیط زیست و بهویژه شهید محیطبان استان زنجان، و همچنین تسلیت ایام محرم و شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار داشت: رویکرد محیطزیستی حاکم بر مدیریت استان زنجان، نشاندهنده توجه جدی مسئولان به مسائل زیستمحیطی است و این نگاه میتواند زمینهساز حل بسیاری از چالشهای موجود باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مشکلات زیستمحیطی کشور افزود: سالها کمتوجهی به مسائل محیطزیستی، چالشهای متعددی را ایجاد کرده است. در استان زنجان نیز استقرار برخی صنایع بدون مدیریت اصولی پسماندها، مشکلاتی را برای مردم و محیط زیست به همراه داشته است.
انصاری با اشاره به اسناد بالادستی حوزه محیط زیست گفت: سیاستهای کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری مهمترین سند راهبردی این حوزه است که در 15 بند، ابعاد مختلف حفاظت از محیط زیست را تبیین کرده و در نخستین بند خود بر مدیریت یکپارچه منابع تأکید دارد. همچنین قوانین متعددی از جمله قانون هوای پاک، قانون حفاظت از خاک، قانون حفاظت از تالابها و برنامه هفتم پیشرفت، چارچوب فعالیتهای سازمان را مشخص کردهاند.
وی با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم در زمینه توسعه پایدار اظهار کرد: گاهی این تصور وجود دارد که سازمان حفاظت محیط زیست مانع توسعه است، در حالی که چنین برداشتی نادرست است. توسعهای که ملاحظات زیستمحیطی را نادیده بگیرد، در نهایت به تشدید بحرانها و تحمیل هزینههای سنگین به کشور منجر خواهد شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: بسیاری از آسیبهای زیستمحیطی بهسادگی قابل جبران نیستند. برای مثال، آلودگی خاک به برخی فلزات سنگین یا آلایندهها ممکن است در کوتاهمدت و حتی میانمدت قابل پاکسازی نباشد و در برخی موارد هزینههای بسیار سنگینی را به همراه داشته باشد.
انصاری با اشاره به مسئولیت این سازمان در حفاظت از مناطق چهارگانه محیط زیست گفت: حدود 12 درصد از عرصههای سرزمینی کشور تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد و هرگونه تغییر در این مناطق نیازمند بررسی و تصویب در شورای عالی محیط زیست به ریاست رئیسجمهور است. این مناطق سرمایههای طبیعی کشور و میراثی برای نسلهای آینده هستند.
وی بر ضرورت تفکیک میان «بهرهکشی» و «بهرهمندی خردمندانه» از طبیعت تأکید کرد و افزود: سازمان حفاظت محیط زیست با بهرهبرداری علمی و مسئولانه از منابع طبیعی موافق است و در تصمیمگیریها نیز همواره از ظرفیت دانشگاهها و مراکز علمی بهره میگیرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مدیریت منابع آب تصریح کرد: توسعه زیرساختهای آبی در برخی مناطق ضروری است، اما در کنار آن باید به مدیریت تقاضا، اصلاح الگوی کشت، سازگاری فعالیتهای کشاورزی و صنعتی با شرایط اقلیمی، بازچرخانی آب و استفاده از پسابهای تصفیهشده نیز توجه شود.
وی با اشاره به بازدید از یکی از صنایع استان زنجان گفت: توجه این واحد صنعتی به سیستمهای تصفیه فاضلاب و بازچرخانی آب، اقدامی ارزشمند است و انتظار میرود چنین رویکردی در سطح استان و سایر صنایع نیز گسترش یابد.
انصاری در ادامه خواستار حمایت نمایندگان مجلس برای اصلاح برخی قوانین مرتبط با محیط زیست شد و گفت: اصلاح قانون حمل سلاح برای حمایت بیشتر از محیطبانان و جلوگیری از تکرار حوادث تلخ برای نیروهای حفاظتی محیط زیست، از جمله مطالبات جدی این سازمان است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین به موضوع عوارض آلایندگی صنایع اشاره کرد و افزود: سال گذشته حدود 450 واحد صنعتی به عنوان صنایع آلاینده معرفی شدند و مشمول پرداخت عوارض آلایندگی بودند، اما این منابع سهمی برای سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد نمیکند. در حالی که بخشی از این درآمدها میتواند برای کاهش آلودگی و حمایت از صنایع در اجرای طرحهای زیستمحیطی اختصاص یابد.
وی با تأکید بر محدودیت منابع مالی سازمان حفاظت محیط زیست، از نمایندگان مجلس خواست در اصلاح قوانین مرتبط و تأمین اعتبارات مورد نیاز این سازمان همکاری بیشتری داشته باشند.
انصاری در پایان با قدردانی از حمایتهای مسئولان استان زنجان و نمایندگان مجلس، بر ضرورت همکاری همه دستگاهها برای حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار تأکید کرد.