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قیمت آلایش گوساله و گوسفندی بسته‌بندی در محل اعلام شد

قیمت آلایش گوساله و گوسفندی بسته‌بندی در محل اعلام شد
کد خبر : 1800663
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طبق نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار قیمت انواع آلایش گوساله و گوسفندی بسته‌بندی در محل اعلام شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع آلایش گوساله و گوسفندی بسته بندی در محل شده، به شرح ذیل است:

  • هر عدد جگر سیاه گوسفندی یک میلیون و ۶۵۰ هزارتومان
  • هر عدد جگر سفید گوسفندی ۶۰ هزار تومان
  • دست کامل دل و جگر گوسفندی کیلویی ۹۵۰ هزار تومان
  • دل و قلوه گوسفندی کیلویی یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان
  • دنبه کیلویی  ۹۲۰ هزار تومان
  • قلم گوساله کیلویی ۹۵ هزار تومان
  • جگرسفید گوساله کیلویی ۵۰ هزار تومان
  • دم گوساله کیلویی ۱ میلیون و ۸۰ هزار تومان
  • دل و قلوه گوساله کیلویی ۱ میلیون و ۹۰ هزار تومان
  • جگر سیاه گوساله کیلویی ۱ میلیون و ۹۰ هزار تومان
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