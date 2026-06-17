به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع آلایش گوساله و گوسفندی بسته بندی در محل شده، به شرح ذیل است:

هر عدد جگر سیاه گوسفندی یک میلیون و ۶۵۰ هزارتومان

هر عدد جگر سفید گوسفندی ۶۰ هزار تومان

دست کامل دل و جگر گوسفندی کیلویی ۹۵۰ هزار تومان

دل و قلوه گوسفندی کیلویی یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان

دنبه کیلویی ۹۲۰ هزار تومان

قلم گوساله کیلویی ۹۵ هزار تومان

جگرسفید گوساله کیلویی ۵۰ هزار تومان

دم گوساله کیلویی ۱ میلیون و ۸۰ هزار تومان

دل و قلوه گوساله کیلویی ۱ میلیون و ۹۰ هزار تومان

جگر سیاه گوساله کیلویی ۱ میلیون و ۹۰ هزار تومان

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