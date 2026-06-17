قیمت آلایش گوساله و گوسفندی بستهبندی در محل اعلام شد
کد خبر : 1800663
طبق نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار قیمت انواع آلایش گوساله و گوسفندی بستهبندی در محل اعلام شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع آلایش گوساله و گوسفندی بسته بندی در محل شده، به شرح ذیل است:
- هر عدد جگر سیاه گوسفندی یک میلیون و ۶۵۰ هزارتومان
- هر عدد جگر سفید گوسفندی ۶۰ هزار تومان
- دست کامل دل و جگر گوسفندی کیلویی ۹۵۰ هزار تومان
- دل و قلوه گوسفندی کیلویی یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان
- دنبه کیلویی ۹۲۰ هزار تومان
- قلم گوساله کیلویی ۹۵ هزار تومان
- جگرسفید گوساله کیلویی ۵۰ هزار تومان
- دم گوساله کیلویی ۱ میلیون و ۸۰ هزار تومان
- دل و قلوه گوساله کیلویی ۱ میلیون و ۹۰ هزار تومان
- جگر سیاه گوساله کیلویی ۱ میلیون و ۹۰ هزار تومان