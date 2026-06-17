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تخفیف ۲۸ درصدی پرداخت نقدی عوارض شهرسازی تا پایان خرداد

تخفیف ۲۸ درصدی پرداخت نقدی عوارض شهرسازی تا پایان خرداد
کد خبر : 1800609
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تمامی پرداخت‌های نقدی برای عوارض صدور پروانه ساختمانی در تهران، تا پایان خردادماه ۱۴۰۵، مشمول تخفیف ۲۸ درصدی می‌شود.

به گزارش ایلنا، حمید کوچکی درباره میزان تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی در سال ۱۴۰۵ گفت: شهروندانی که تا پایان خردادماه، نسبت به پرداخت عوارض و بهای خدمات صدور پروانه ساختمانی و نظارت فنی اقدام کنند، از ۲۸ درصد تخفیف بهره‌مند خواهند شد.

وی با بیان اینکه تخفیف پرداخت‌های نقدی صدور پروانه ساختمانی در سال جاری به‌صورت پلکانی و کاهشی اعمال می‌شود، افزود: این فرصت برای تمامی متقاضیان صدور پروانه ساختمانی در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران فراهم شده است.

معاون درآمدهای عمومی اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران تأکید کرد: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان خردادماه سال جاری، نسبت به تسویه نقدی عوارض و بهای خدمات صدور پروانه ساختمانی اقدام کنند، می‌توانند از این مشوق بهره‌مند شوند.

به گزارش شهر، بر این اساس، متقاضیان صدور پروانه ساختمانی تا روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ فرصت دارند تا با پرداخت نقدی عوارض شهرسازی، از تخفیف ویژه ۲۸ درصدی بهره‌مند شوند.

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